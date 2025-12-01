Do you want to access to this and other private contents?
Pomodoro, crollano le esportazioni a valore
Anicav: "Campagna difficile e criticità pesano negativamente sull’efficienza e sulla redditività"
I risultati di una campagna di trasformazione del pomodoro particolarmente lunga e complessa e una serie di criticità che pesano negativamente sull’ efficienza e sulla redditività: dalla gestione della governance di filiera fino all’avvento sui mercati internazionali di paesi competitor che, pur non riguardando il mercato domestico, rischia di sottrarre quote di mercato al nostro export. Sono quest...
