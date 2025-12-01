Do you want to access to this and other private contents?
Tetra Pak, nuovo sistema per la pastorizzazione
L'Integrated Heat Pump può ridurre del 77% il consumo di energia dei produttori di alimenti e bevande
Tetra Pak ha annunciato l'ampliamento del proprio portafoglio Factory sustainable solutions con il nuovo sistema integrato a pompa di calore Tetra Pak per pastorizzatori, progettato per aiutare i produttori di alimenti e bevande (F&B) a ridurre il consumo energetico e i costi. Il nuovo sistema Tetra Pak Integrated Heat Pump, spiega il comunicato ufficiale, si basa sulla tecnologia di pastorizzazione...
EFA News - European Food Agency
