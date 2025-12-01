Tetra Pak, nuovo sistema per la pastorizzazione

Tetra Pak ha annunciato l'ampliamento del proprio portafoglio Factory sustainable solutions con il nuovo sistema integrato a pompa di calore Tetra Pak per pastorizzatori, progettato per aiutare i produttori di alimenti e bevande (F&B) a ridurre il consumo energetico e i costi. Il nuovo sistema Tetra Pak Integrated Heat Pump, spiega il comunicato ufficiale, si basa sulla tecnologia di pastorizzazione...