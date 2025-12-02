Il presidente di Confindustria in visita al pastificio Divella

In occasione dell’Assemblea di Confindustria Bari e BAT, venerdì 28 novembre, il pastificio Divella avuto il piacere di accogliere in azienda il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini e una delegazione composta dai vertici di Confindustria nazionale. Ad accoglierli Vincenzo Divella, AD e Past President Confindustria Bari e BAT, insieme a Francesco Divella, responsabile marketing e comunicazione e vicepresidente di Confindustria Bari Bat con delega all’internazionalizzazione.

La visita al pastificio, alla quale ha partecipato Fabio Divella, responsabile divisione Pasta, insieme al team di produzione, è stata un’occasione di confronto costruttivo che ha permesso di mostrare la realtà produttiva, approfondire temi strategici per il settore e condividere il lavoro quotidiano che accompagna la crescita della nostra azienda.

"Ringraziamo il Presidente Orsini per l’attenzione e la disponibilità, e la nostra squadra per l’impegno quotidiano che dà valore alla realtà Divella", ha sottolineato l'azienda in un post su Linkedin.