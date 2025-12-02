Vitevis: export in crescita a due cifre nel 2024/25

Traguardi e orizzonti. Dai primi dieci anni di storia cooperativa, vissuti insieme a oltre 950 soci viticoltori attivi tra le colline di Vicenza e Verona, agli sviluppi sostenibili, vedi il 100% di energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili nel 2025. Nata il 1° luglio 2015 dalla fusione di Cantina Colli Vicentini (che compie adesso 70 anni), Cantina di Gambellara e Cantina Val Leogra, fino...