Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Vitevis: export in crescita a due cifre nel 2024/25
Sostenibilità al centro dell'agenda con progetti di revamping e il 100% di energia elettrica da rinnovabili
Traguardi e orizzonti. Dai primi dieci anni di storia cooperativa, vissuti insieme a oltre 950 soci viticoltori attivi tra le colline di Vicenza e Verona, agli sviluppi sostenibili, vedi il 100% di energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili nel 2025. Nata il 1° luglio 2015 dalla fusione di Cantina Colli Vicentini (che compie adesso 70 anni), Cantina di Gambellara e Cantina Val Leogra, fino...
lml - 55812
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency