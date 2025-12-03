Do you want to access to this and other private contents?
Basta polistirolo: il pesce si mette nella scatola di cartone (italiana)
Tecnologia bresciana riveste il nuovo packaging
Qwarzo S.p.a, pmi italiana basata a Brescia (Italia) e focalizzata sull’innovazione e su alternative sostenibili e ad alte prestazioni ai rivestimenti plastici, e DS Smith, an International Paper Company, annunciano lo sviluppo della prima scatola per il pesce in cartone rivestito con tecnologia Qwarzo, una soluzione brevettata congiuntamente che introduce nel settore ittico un’alternativa sostenibile alle...
EFA News - European Food Agency
