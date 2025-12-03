Jolly Colombani ha una nuova "casa" sul web

Un marchio storico che guarda al futuro: Jolly Colombani rinnova la propria presenza digitale con il lancio del nuovo sito www.jollycolombani.it, realizzato dall’agenzia Hub09. Un progetto che racconta, attraverso un linguaggio visivo contemporaneo e intuitivo, oltre cent’anni di esperienza, qualità e amore per l’agricoltura, i territori e le famiglie italiane. Il nuovo portale nasce con l’obiettivo di offrire una piattaforma moderna, intuitiva e funzionale, capace di valorizzare al meglio l’ampia gamma di prodotti e di migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente.

La struttura è pensata per avvicinare nuovi consumatori e allo stesso tempo rafforzare il legame con chi da anni sceglie Jolly Colombani, raccontando con chiarezza la doppia anima del marchio di proprietà di Conserve Italia: quella consumer, dedicata alle famiglie e agli appassionati di cucina che cercano soluzioni sane, naturali e pratiche, e quella food service, rivolta ai professionisti della ristorazione che desiderano prodotti affidabili, versatili e di qualità costante. Una soluzione che permette di esplorare facilmente l’ampio assortimento di proposte - dalle verdure ai legumi, dai pomodori ai cereali fino ai succhi di frutta - e di conoscere da vicino i valori e la storia di un marchio che ha fatto del rapporto tra qualità e accessibilità la propria cifra distintiva.

“Con il nuovo sito vogliamo rendere più immediato e coinvolgente il racconto del nostro brand offrendo a tutti, consumatori e operatori del settore, un’esperienza digitale all’altezza della nostra storia", sottolinea Silvia Galeazzi, Marketing Manager di Conserve Italia. "Questo progetto, realizzato anche grazie all’importante contributo di Chiara Restivo del nostro team Marketing, che ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo del design del portale, è un modo per riaffermare la solidità e l’attualità di un marchio storico fondato nel 1924 a Portomaggiore nel Ferrarese da un imprenditore geniale e generoso come il commendatore Giulio Colombani, un marchio che continua a evolvere restando fedele ai propri valori di sempre: amore per l’agricoltura, esperienza e qualità accessibile”.

Il design è vivace, attuale e dinamico, la navigazione semplificata e l’attenzione alla fruibilità da mobile rendono il nuovo sito uno strumento efficace per raccontare l’identità di Jolly Colombani in modo coerente e moderno. Un equilibrio tra tradizione e innovazione, che rafforza la presenza digitale del brand e conferma la sua vocazione a stare accanto a chi cucina con passione, a casa come nella ristorazione professionale.