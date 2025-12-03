Tenuta di Fiorano: addio ad Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi

Il vitivinicolo capitolino perde uno dei suoi uomini più in vista. A soli 53 anni, dopo alcuni mesi di malattia, si è spento il principe Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi, proprietario della storica Tenuta di Fiorano, ubicata sull'Appia Nuova appena fuori dal Grande Raccordo Anulare. Boncompagni Ludovisi aveva rilanciato in grande stile l'azienda, portando avanti la visione dello zio Alberico - iniziatore della tenuta negli anni '40 del secolo scorso - proprio nel luogo dove nacque uno dei primi tagli bordolesi della storia italiana.

Il defunto imprenditore vitivinicolo aveva riportato in auge i vini della Tenuta di Fiorano. una cantina scavata nel tufo, a custodia di circa 35mila bottiglie, alcune risalenti agli anni '50. Tra di esse: Fiorano Rosso, Cabernet, Merlot assieme a rarissimi esemplari di bianco Semillòn. L'altra grande passione di principe Boncompagni Ludovisi era l'arte: l'imprenditore viveva in una una casa-museo a piazza di Spagna e gestiva una galleria di opere contemporanee, che, negli anni, aveva ospitato artisti di caratura internazionale.

Discendente di una prestigiosa casata aristocratica romana, che diede in natali anche ai papi Gregorio XIII e Gregorio XV, Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi era molto vicino al mondo ecclesiastico e ricopriva l'incarico di onsigliere dell’Ambasciata dell’Ordine di Malta presso la Santa Sede. Lascia la moglie Maria Carolina e due figli ancora piccoli.

La notizia della dipartita del principe Boncompagni Ludovisi è stata diffusa da dal Gran Magistero degli Ordini dinastici della Real Casa di Savoia, di cui egli faceva parte da 23 anni. “Un vero signore, sempre disponibile, attento e partecipe", si legge in una nota di cordoglio del Magistero. "La sua perdita lascia un vuoto profondo nella nostra comunità. La sua presenza, il suo stile e il suo esempio resteranno con noi”. I funerali dell'aristocratico imprenditore si terranno domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 11:00, nella chiesa di Sant’Ignazio a Roma.

Boncompagni Ludovisi era stato intervistato appena un anno fa da EFA News: in quell'occasione, il principe aveva presentato l'iniziativa "Campagne romane", a promozione della tradizione enogastronomica romana, illustrando la viticoltura biologica della Tenuta di Fiorano, condotta attraverso un disciplinare molto rigoroso.