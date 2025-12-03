Viticoltori tedeschi fanno ingresso nella Federazione Europea dei Vini IG

In occasione del Congresso del Dwv (Deutscher Weinbauverband, associazione nazionale dei viticoltori tedeschi), svoltosi a Magonza dall’1 al 3 dicembre, è stato ufficialmente annunciato l’ingresso del Dwv nella European Federation of Origin Wines (Efow).

L’adesione del Dwv rafforzerà ulteriormente il lavoro della federazione nella promozione della politica europea sui vini a Indicazione Geografica (IG) e nel supporto ai gruppi di produttori IG a livello dell’Unione Europea e degli Stati membri. La lunga tradizione vitivinicola della Germania e il ruolo attivo delle sue comunità di produttori contribuiranno a migliorare la capacità di Efow di promuovere e proteggere i vini d’origine in Europa e nei Paesi terzi.

"L’ingresso del Dwv in Efow rappresenta un passo significativo per la nostra federazione, ormai divenuta un interlocutore chiave nei dibattiti sulla politica vitivinicola dell’UE", ha dichiarato Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Efow. "Si tratta di un grande rafforzamento della nostra rappresentatività, che ci consentirà di far sentire la voce dei produttori di vini IG e di far progredire i nostri obiettivi condivisi in materia di qualità a livello europeo".

Da parte sua, Klaus Schneider, presidente del Dwv, ha sottolineato: "Entrare in Efow è una scelta strategica per il Dwv, perché ci permette di affermare pienamente e rappresentare con forza gli interessi dei gruppi tedeschi di produttori IG. Questa partnership ci aiuterà a massimizzare i benefici della politica europea della qualità per i vini tedeschi, garantendo ai nostri produttori la possibilità di prosperare in un mercato competitivo".

L’adesione del Dwv a Efow conferma l’impegno della federazione a favore di una rappresentanza unita ed efficace dei vini a Indicazione Geografica in Europa.