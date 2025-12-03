Rt&L va in borsa

IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, ha assistito RT&L, società specializzata nei servizi di logistica globali, nel processo di ammissione alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), in qualità di advisor finanziario ed equity research provider con le divisioni di ECM Advisory e PMI Capital Research.

Il collocamento è stato completato con una raccolta complessiva interamente in aumento di capitale per 5,5 milioni di euro (assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe per 0,5 milioni di euro) a fronte di una domanda superiore di oltre 2 volte l’offerta da parte degli investitori istituzionali.

Il prezzo di collocamento è stato fissato a 1,80 euro per azione per un Equity Value post money di circa 21,2 milioni di euro (considerando le azioni a voto plurimo) e un flottante pari al 26,25% rispetto alle azioni ordinarie e al netto della greenshoe.

Le risorse raccolte mirano ad accelerare il percorso di sviluppo della società, che sarà perseguito principalmente attraverso una strategia di crescita per linee esterne, a partire dal segmento del customs brokerage, e mediante la continua ottimizzazione dei processi, con l’obiettivo di raggiungere livelli di redditività superiori alla media di settore.

Con questa operazione, IRTOP Consulting consolida il proprio ruolo tra i principali operatori di EGM, in qualità di advisor finanziario a supporto delle strategie di crescita delle PMI italiane eccellenti. RT&L è attiva nei servizi logistici globali, dotata di una presenza strategica nei principali mercati internazionali e una piattaforma operativa strutturata per supportare l’intero ciclo delle attività, in particolare nei settori freight forwarding e customs brokerage.

Grazie a un modello asset light in grado di garantire elevate marginalità, flessibilità e capacità di generazione di cassa, integrato a competenze trasversali nei segmenti logistici a più alto contenuto tecnico, RT&L offre soluzioni end-to-end caratterizzate da elevati standard di affidabilità, efficienza e personalizzazione.

Il Gruppo sviluppa le proprie attività attraverso tre Business Line principali: