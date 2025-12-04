Elettrodomestici: Davide Rossi nel board di EuroCommerce

Aires – Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, che riunisce le principali aziende e gruppi distributivi dell’elettronica di consumo – annuncia la nomina del proprio direttore generale Davide Rossi nel Board di EuroCommerce.

EuroCommerce è tra le principali organizzazioni europee del commercio, rappresenta le associazioni nazionali di 27 Paesi, numerose associazioni settoriali e le principali imprese internazionali del comparto. Ogni giorno, oltre un miliardo di transazioni avviene grazie ai retailer e ai rossisti europei, un settore che crea un posto di lavoro su sette e offre opportunità professionali a 26 milioni di persone. EuroCommerce è inoltre il partner sociale riconosciuto dalla Commissione Europea per il retail e il wholesale, con un ruolo chiave nello sviluppo delle politiche comunitarie.

La nomina, ufficializzata nel corso dell’Assemblea Generale tenuta il 2 dicembre a Bruxelles, conferma il ruolo sempre più importante ricoperto dal settore rappresentato dall’EuCer Council, la federazione europea dei rivenditori di prodotti elettrici ed elettronici di cui Davide Rossi è Consigliere Delegato.

Oggi EuCer, che riunisce i principali gruppi e catene di distribuzione specializzata a livello europeo, è uno degli interlocutori chiave per le istituzioni dell’Unione sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare, della gestione dei rifiuti elettronici (Weee), della regolazione del mercato e della competitività del settore.

“Sono onorato di entrare nel Board di EuroCommerce con l’obiettivo di dare al nostro settore una rappresentanza europea forte e credibile", dichiara Rossi, "oggi, più che mai, è fondamentale affermare il principio “stesso mercato, stesse regole”, garantendo legalità, trasparenza e condizioni competitive uniformi per tutti gli operatori, fisici e online, europei ed extra-UE. Ringrazio il presidente dell’EuCer Council Hans Carpels per la designazione e il presidente di EuroCommerce Juan Manuel Morales per averla accolta”.

Come emerso anche dal recente convegno Aires Confcommercio “Il commercio online in Europa a un bivio”, organizzato in collaborazione con l’onorevole Salvatore De Meo, il mercato digitale europeo si trova oggi di fronte a una serie di criticità che stanno assumendo carattere sistemico.

L’ingresso nell’Unione di prodotti che non rispettano gli standard di sicurezza, spesso privi dei necessari controlli, espone consumatori e imprese a rischi crescenti. Parallelamente, la concorrenza sleale da parte di operatori extra-UE, favorita da pratiche come l’elusione ed evasione doganale o la sottostima del valore delle merci, genera un evidente squilibrio competitivo a danno delle aziende che operano nel rispetto delle regole.