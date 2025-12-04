La Trentina: Michele Roncador è il nuovo presidente

Michele Roncador è il nuovo presidente di Cooperativa La Trentina. Lo ha stabilito il voto unanime del CdA nel corso della riunione di ieri. Nell’occasione Renzo Curzel, socio della Valsugana, è stato nominato vicepresidente. Originario di Nave San Rocco, Roncador, classe 1974, ha fondato dieci anni fa la cooperativa Casa che è successivamente confluita in La Trentina. Membro del Consiglio di Amministrazione di quest’ultima da nove anni, è stato vicepresidente per sei. Già uditore presso Apot, è tuttora consigliere di CO.P.A.G.

Nel corso della riunione, il CdA di La Trentina ha voluto esprimere un ringraziamento particolare al presidente uscente Rodolfo Brochetti che ha lasciato l’incarico assunto alla fine del 2016. Un pensiero condiviso dal suo successore che ha sottolineato il valore di un mandato che ha accompagnato la cooperativa in un percorso segnato da tappe importanti come l’accordo con Apot per la gestione unificata delle vendite e delle attività di marketing insieme al Consorzio Melinda, nel 2017, la fusione delle cooperative associate a La Trentina, diventata così cooperativa di primo grado, nel 2023, e la fusione per incorporazione della stessa La Trentina con la Società Frutticoltori Trento (Sft) nel 2024.

“Nel ringraziare il Consiglio per la fiducia accordatami, desidero innanzitutto ricordare l’eccellente e instancabile lavoro condotto da Rodolfo che è per tutti noi motivo di gratitudine oltre che fonte di ispirazione per affrontare con entusiasmo le sfide che ci attendono”, ha dichiarato il neopresidente Roncador. “Ora ci apprestiamo proseguire nel cammino tracciato in questi anni con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la nostra realtà e la sua posizione sul mercato facendo leva sui punti di forza che da sempre ci contraddistinguono: l’eccellenza delle produzioni e il valore della cooperazione che ci guida come filiera nel quotidiano lavoro di squadra nel quadro del sistema Apot”.

Il Consiglio di Amministrazione di La Trentina è composto oggi da 10 membri, 6 dei quali nominati nel corso dell’ultima assemblea dei soci. I suoi attuali componenti sono Romina Baldo, Alessio Chistè, Stefano Ciola, Renzo Curzel, Mario Dalponte, Ciro Devigili, Maurizio Gottardi, Matteo Planchesteiner, Michele Roncador, Matteo Zuccatti.