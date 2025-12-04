Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Campari ha fiducia nell'Aperol spritz
Il ceo Hunt dichiara di puntare sul marchio negli Stati Uniti
Non sembra piacere più di tanto l'uscita di oggi dell'ad di Campari Simon Hunt. Il ceo che tra un paio di mesi compirà un anno alla guida del colosso delle bevande della famiglia Garavoglia essendo stato nominato a gennaio 2025 (leggi notizia EFA News) ha dichiarato che vuole che l'Aperol Spritz diventi un punto fermo in Texas, così come lo è a Milano e Berlino. Il mercato, dicevamo, non apprezza più...
Fc - 55861
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency