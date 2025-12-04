Casalasco rinnova sostegno a Banco Alimentare

Casalasco rinnova la sua tradizione di responsabilità sociale e, anche quest’anno, sceglie di essere al fianco della Fondazione Banco Alimentare Ets con una erogazione liberale dedicata al supporto delle famiglie e delle persone in difficoltà. Il contributo consentirà all’organizzazione di continuare il proprio lavoro di recupero e distribuzione degli alimenti attraverso la vasta rete di associazioni partner attive in tutta Italia, garantendo un sostegno capillare e tempestivo a chi vive situazioni di vulnerabilità.

Attento ai bisogni delle comunità in cui opera, il Gruppo ha esteso anche per il 2025 il proprio sostegno a livello nazionale, con l’obiettivo di ampliare l’impatto sociale dell’iniziativa. Il contributo economico rappresenta un tassello di un impegno costante: da anni, infatti, Casalasco collabora con Banco Alimentare donando i propri prodotti e contribuendo alla riduzione dello spreco alimentare attraverso un rapporto continuativo e strutturato.

“Essere utili alle persone attraverso ciò che produciamo è parte integrante del nostro modo di fare impresa", afferma Costantino Vaia, amministratore delegato di Gruppo Casalasco. "Per questo anche quest’anno abbiamo scelto di sostenere Banco Alimentare, una realtà che svolge un ruolo essenziale per l’intero Paese e che incarna valori a cui siamo profondamente legati. Con questa collaborazione rinnoviamo il nostro impegno verso la comunità, attribuendo anche ulteriore significato al cibo che trasformiamo e alla materia prima che i nostri agricoltori coltivano con cura”.

“Siamo grati a Casalasco che ha scelto di nuovo di stare al fianco di Banco Alimentare per questo Natale. Per noi è importante poter contare sul sostegno di aziende partner per la nostra opera quotidiana. Siamo certi che il nostro percorso con Casalasco potrà proseguire con sempre maggior coinvolgimento a vantaggio di tante persone e famiglie in difficoltà che chiedono un aiuto alimentare”, commenta Marco Piuri, presidente Fondazione Banco Alimentare Ets.