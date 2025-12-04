Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Agribologna, aumenta valore della produzione e crescita responsabile
Fatturato 2024 +3,7% per il gruppo dell'ortofrutta: pubblicato Bilancio di sostenibilità
È stato pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2024 del Gruppo Agribologna, fra i leader nella produzione e nella distribuzione di ortofrutta fresca in Italia. Il documento alla sua quarta edizione racconta un percorso fatto di "cura del territorio, delle persone e delle risorse ambientali, un viaggio che si traduce in risultati tangibili e condivisi". Redatto secondo le linee guida GRI, il B...
Fc - 55876
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency