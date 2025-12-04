Agribologna, aumenta valore della produzione e crescita responsabile

È stato pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2024 del Gruppo Agribologna, fra i leader nella produzione e nella distribuzione di ortofrutta fresca in Italia. Il documento alla sua quarta edizione racconta un percorso fatto di "cura del territorio, delle persone e delle risorse ambientali, un viaggio che si traduce in risultati tangibili e condivisi". Redatto secondo le linee guida GRI, il B...