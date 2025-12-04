Do you want to access to this and other private contents?
Omnia Technologies inaugura il nuovo headquarter
A Signoressa (TV) apre una piattaforma costata 22 milioni di euro
È stato inaugurato a Signoressa (TV) con il rituale taglio del nastro, davanti a un pubblico di oltre 200 persone, il nuovo headquarter di Omnia Technologies piattaforma leader nelle tecnologie di automazione e imbottigliamento per i settori del beverage e del farmaceutico. Pensato per accogliere oltre 250 persone, tra cui i primi livelli di management e tutte le funzioni centrali corporate, il building è...
EFA News - European Food Agency
