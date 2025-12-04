Heineken: ecco il nuovo piano di strategia sostenibile

Brew a Better World l'approccio a lungo termine di Heineken per fare business nel modo giusto, per garantire di essere pronti per il futuro e sostenere la crescita e la produttività. Negli ultimi cinque anni, la sostenibilità è diventata parte integrante dell'attività del gruppo, che rivendica traguardi importanti, tra cui:

- L'estensione delle opzioni analcoliche alla maggior parte dei nostri mercati, coprendo il 91% del nostro fatturato in termini di volume.

- Il raggiungimento del nostro obiettivo del 30% di donne nel senior management entro il 2025 con un anno di anticipo.

- La riduzione delle emissioni di gas serra negli ambiti 1 e 2 del 34% rispetto al 2022 e il raggiungimento del pieno bilancio idrico in 15 siti in aree soggette a stress idrico.

Gli aggiornamenti che Heineken sta apportando si concentrano su dove si possa ottenere il maggiore impatto positivo:

- Semplificare gli obiettivi di un terzo dal 2021 per concentrarsi sul promuovere un cambiamento reale.

- Mantenere i tre pilastri dell'azienda - Responsabilità, Sociale e Ambientale - e aggiungiere i Fondamentali, un insieme di pratiche aziendali responsabili in tutti i pilastri.

- Lanciare un nuovo slogan: "Insieme possiamo", perché la collaborazione è la chiave del progresso.

Nei pilastri Responsabilità e Sociale, Heineken sta introducendo nuovi obiettivi:

- Crescita di prodotti a basso contenuto alcolico e analcolici: il gruppo rafforza la propria ambizione di offrire sempre ai consumatori una scelta con un nuovo obiettivo di crescita dei volumi di prodotti a basso contenuto alcolico e analcolici.

- La visibilità di Heineken 0.0 viene rafforzata attraverso piattaforme di sponsorizzazione globali.

- Impatto positivo sulla comunità: l'azienda supporta gruppi chiave come agricoltori, operatori del settore alberghiero e comunità locali con un nuovo obiettivo di impatto sulla comunità incentrato sull'accesso all'acqua, sulle opportunità economiche e sulla coesione sociale. Questo obiettivo è basato sui risultati e misura il numero di persone che supportiamo.

Il pilastro ambientale rimane in linea con le ambizioni esistenti. Heineken rafforza l'obiettivo di efficienza idrica, basandosi sui progressi compiuti attraverso il Programma di Accelerazione dell'Acqua, mentre i nostri obiettivi di carbonio e circolarità rimangono invariati.

"Negli ultimi cinque anni, abbiamo alzato l'asticella con 'Brew a Better World', trasformando sfide complesse in azioni concrete integrate nel nostro modo di lavorare, e sono orgogliosa dei risultati che abbiamo raggiunto", dichiara Joanna Price, Chief Corporate Affairs Officer di Heineken. "Entrando nella fase successiva con la nostra strategia EverGreen 2030, ci stiamo concentrando sulle aree in cui possiamo creare il maggiore impatto positivo, sia per la nostra attività che per le comunità in cui operiamo. Questo aggiornamento riflette il nostro percorso finora e come, lavorando insieme, possiamo realizzare progressi significativi e 'Brew a Better World'".