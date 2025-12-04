Germinal Bio: boom prodotti a base d'avena

La garanzia di un modello produttivo trasparente e responsabile è tra i principali impegni che il gruppo Germinal ha scelto di assumersi. Con l’arrivo dei nuovi Fiocchi d’avena integrali certificati gluten free, e con le oltre 5000 analisi di laboratorio su materie prime e prodotti finiti, l’azienda di Castelfranco Veneto, specializzata in alimenti biologici, salutistici e funzionali, è in grado d...