MEatSCHOOL, a Milano la prima Masterclass

Dopo il successo delle sue attività formative in Veneto, MEatSCHOOL, la multi-level Academy dedicata alla cultura della carne bovina, approda per la prima volta a Milano con una Masterclass speciale organizzata in occasione delle festività natalizie. Ieri mattina, l’Academy ha tenuto il suo primo appuntamento milanese presso lo Showroom Electrolux di Assago (Piazza degli Incontri, 20), inaugurando un nuovo capitolo del suo percorso di crescita nazionale.

L’incontro ha offerto ai partecipanti l’occasione di approfondire tecniche avanzate di preparazione della carne e di apprendere tre ricette dedicate al periodo natalizio, pensate per valorizzare le feste con qualità e creatività. Durante la Masterclass, Paolo Garofalo, direttore dell’Academy, ha presentato la missione del progetto e affrontato alcuni dei temi più attuali legati alla Scuola. L’evento è stato ospitato da Electrolux, multinazionale produttrice di elettrodomestici domestici e professionali, partner ideale per un’iniziativa che unisce innovazione, formazione e cultura gastronomica.

In poco più di due anni, la MEatSCHOOL ha registrato numeri significativi. Dopo aver formato 295 persone in 47 giornate (19 edizioni) nel 2024, nel 2025 è cresciuta ulteriormente, coinvolgendo 419 partecipanti in 74 giornate di formazione (25 edizioni). Nel 2025 ha inoltre organizzato 7 masterclass (5 interne e 2 esterne) e avviato 10 collaborazioni con diverse insegne: Cadoro, Centro Carni Company, Coal, Esselunga, Eurospin, Gda, Lagardère, Migross, Umana e Quiris. Questi risultati consolidano il ruolo di MEatSCHOOL come punto di riferimento per la formazione professionale nella filiera della carne, grazie a un approccio che combina didattica, pratica e aggiornamento costante.

Il 2026 vedrà un ulteriore ampliamento del calendario formativo, con nuove tappe, nuove partnership e un programma di Masterclass progettato per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

“Portare una delle Masterclass a Milano rappresenta un passo fondamentale per la nostra Academy: è il risultato dell’impegno e della passione che abbiamo dedicato a questo progetto”, afferma il direttore Garofalo. “Arrivare in una città simbolo di innovazione e modernità segna solo l'inizio di un percorso di espansione pensato per condividere competenze e visione con un pubblico sempre più ampio”.

Con l’obiettivo di diffondere una cultura della carne di qualità e promuovere la professionalità degli operatori del settore, MEatSCHOOL si conferma come uno spazio di confronto e crescita, dove acquisire competenze aggiornate e contribuire allo sviluppo della filiera.