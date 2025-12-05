Do you want to access to this and other private contents?
Chiquita sponsor della terza edizione di "Corri per amore"
In collaborazione con M.eM. Fruit il bollino blu sostiene la corsa di beneficenza in programma l’8 dicembre nel Parco Taglia di Cardito (NA)
Chiquita, in collaborazione con M.eM. Fruit, distributore per il Centro e il Sud Italia del marchio Chiquita e di molteplici varietà di frutta, sarà Official Sponsor della 3a edizione di “Corri per Amore”, la corsa di beneficenza organizzata da A.s.d. Run For Love project Anna Cerbone in programma l’8 dicembre 2025 nel suggestivo scenario del Parco Taglia di Cardito, in provincia di Napoli.Nata nel 202...
EFA News - European Food Agency
