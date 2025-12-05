Heineken: Alex Carreteiro nuovo presidente dell'area Americhe

Heineken ha annunciato la nomina di Alex Carreteiro a presidente regionale per le Americhe e membro del Team Esecutivo di Heineken, a partire dal 1° marzo 2026. Attuale amministratore delegato di PepsiCo Brazil & South Cone Foods, Carreteiro succede a Marc Busain, che ha lasciato Heineken il 1° ottobre 2025.

Carreteiro entra in Heinenken provenendo da PepsiCo, dove, in qualità di amministratore delegato di PepsiCo Brazil & South Cone Foods, è responsabile di 16mila dipendenti e 10 stabilimenti in Brasile, Cile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Sotto la sua guida, l'attività di PepsiCo in Brasile ha raddoppiato le sue dimensioni, raggiunto significativi incrementi di quota di mercato e penetrazione, ed è stata premiata come Global Business Unit dell'Anno di PepsiCo nel 2024.

Prima di entrare in PepsiCo, Alex Carreteiro ha trascorso quasi vent'anni in Nestlé, ricoprendo ruoli di alto livello in Direzione Generale, Vendite e Finanza in Europa e nelle Americhe. Il suo ultimo ruolo è stato quello di vicepresidente del Nord America (Usa, Canada, Messico) all'interno della zona Nestlé Americas. In precedenza, è stato Ceo della regione Caraibi Latini e amministratore delegato di Nestlé Waters Brasile e Portogallo. Questa vasta esperienza gli conferisce una profonda conoscenza sia dei mercati sviluppati che di quelli emergenti, nonché la capacità di muoversi in contesti normativi e competitivi complessi.

Carreteiro vanta una vasta esperienza nel settore delle bevande e degli alimenti, supportata da una solida esperienza in fusioni e acquisizioni, integrazioni post-fusione e nella creazione di team diversificati e altamente performanti che producono risultati. Nel corso della sua carriera, Alex ha costantemente dimostrato eccellenza commerciale, instaurando relazioni profonde e basate sulla fiducia con i partner commerciali e collegando un'efficace esecuzione del punto vendita con strategie di categoria convincenti che rafforzano la quota di mercato e la redditività.

“La nomina di Alex riflette la nostra ambizione di accelerare la crescita e la trasformazione nelle Americhe, una regione fondamentale per la strategia EverGreen a lungo termine di Heineken", dichiara Dolf van den Brink, presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato di Heineken. "La sua visione strategica, la sua disciplina operativa e il suo stile di leadership che mette le persone al primo posto si sposano perfettamente con i valori e la direzione futura di Heineken. Non vedo l'ora di dare il benvenuto ad Alex nel team".