Esselunga official partner del viaggio della fiamma olimpica

Esselunga è official partner del viaggio della Fiamma Olimpica e sarà protagonista con le sue persone nella staffetta che attraverserà tutta l’Italia. Si tratta, spiega il comunicato ufficiale, di "un’esperienza unica" alla quale l’azienda ha scelto di partecipare coinvolgendo i propri dipendenti in un connubio che unisce sport e mondo del lavoro attraverso valori comuni e condivisi come impegno, passione...