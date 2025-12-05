Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Esselunga official partner del viaggio della fiamma olimpica
I tedofori partono domani da Roma per arrivare il 6 febbraio a Milano: la catena di supermercati protagonista in 4 tappe
Esselunga è official partner del viaggio della Fiamma Olimpica e sarà protagonista con le sue persone nella staffetta che attraverserà tutta l’Italia. Si tratta, spiega il comunicato ufficiale, di "un’esperienza unica" alla quale l’azienda ha scelto di partecipare coinvolgendo i propri dipendenti in un connubio che unisce sport e mondo del lavoro attraverso valori comuni e condivisi come impegno, passione...
Fc - 55908
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency