It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Esselunga official partner del viaggio della fiamma olimpica

I tedofori partono domani da Roma per arrivare il 6 febbraio a Milano: la catena di supermercati protagonista in 4 tappe

Esselunga è official partner del viaggio della Fiamma Olimpica e sarà protagonista con le sue persone nella staffetta che attraverserà tutta l’Italia. Si tratta, spiega il comunicato ufficiale, di "un’esperienza unica" alla quale l’azienda ha scelto di partecipare coinvolgendo i propri dipendenti in un connubio che unisce sport e mondo del lavoro attraverso valori comuni e condivisi come impegno, passione...

Fc - 55908

EFA News - European Food Agency
Similar