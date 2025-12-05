It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Maschio Gaspardo, secondo store in Italia

Ad Alife (CE) il gruppo delle macchine agricole apre in collaborazione con Ciccarelli

Maschio Gaspardo gruppo internazionale leader nelle attrezzature agricole, ha inaugurato oggi ad Alife (CE) il suo secondo Full Line Store in Italia, avviato in collaborazione con Ciccarelli snc, realtà storica del territorio specializzata nella vendita di macchine agricole, ricambi e assistenza. L’azienda, fondata da Alessandro Ciccarelli, è oggi guidata dai figli Marco, Francesco e Patrizio. Con ques...

Fc - 55914

EFA News - European Food Agency
