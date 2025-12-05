Do you want to access to this and other private contents?
Agromonte: bene il raccolto stagionale
Risultati in crescita, 90% di materia prima propria ed investimenti strategici
Il 2025, si è rivelato un anno di grandi soddisfazioni per Agromonte, che ha concluso la stagione del raccolto con risultati straordinari, a conferma della solidità e dell’efficienza della propria filiera integrata e sostenibile.Il 90% della materia prima è provenuta da terreni di proprietà ed è stata raccolta in campi limitrofi agli stabilimenti, rafforzando l’impegno verso una filiera corta e a km z...
EFA News - European Food Agency
