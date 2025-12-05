It does not receive public funding
EFA News augura buona Festa dell'Immacolata

L'agenzia riaprirà martedì 9 dicembre

L'agenzia di stampa EFA News comunica ai propri collaboratori, abbonati e fan dei social media che l'agenzia rimarrà chiusa lunedì 8 dicembre, in occasione della festa dell'Immacolata Concezione.

L'agenzia riaprirà regolarmente con la normale diffusione delle notizie martedì 9. 

In caso di particolari eventi la pubblicazione riprenderà immediatamente.

La direzione e la redazione augurano a tutti una serena festa.

