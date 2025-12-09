Carlo Ancelotti "ci crede": il suo Brasile vale un boccale di birra

Paese che vai pubblicità che trovi. Il motto ormai vale un po' per tutti i personaggi pubblici di fama come gli sportivi, che ovunque vadano vengono assediati da richieste di fare da testimonial ai prodotti locali. Ultimo caso in ordine di tempo è quello di Carlo Ancelotti, attualmente allenatore della nazionale brasiliana di calcio. È lui il protagonista della nuova campagna “Tá Liberado Acreditar” ("E' permesso credere") di Brahma, lo storico marchio di birra che appartiene a Ambev, il più grande produttore di birre del Sudamerica, facente parte del gruppo Anheuser Busch InBev.

Nello spot Ancelotti invita i tifosi a “credere” e a vivere liberamente i propri rituali scaramantici: di fatto, la nuova pubblicità punta a un aumento dei consumi durante il torneo e alla riattivazione dell’engagement nei principali mercati di Ambev. La strategia di comunicazione punta su contenuti emozionali e su uno storytelling basato sulle cinque vittorie mondiali del Brasile, presentate come esempi di imprese contro ogni previsione.

Per Brahma si tratta della prima campagna globale con Ancelotti: una scelta che, secondo il direttore marketing Felipe Cerchiari, rafforza il posizionamento del brand come simbolo del calcio brasiliano. L’iniziativa mira a rafforzare il legame con il pubblico in un anno cruciale per il settore beverage, sfruttando l’appeal globale dell’allenatore italiano e il clima di rinnovato ottimismo attorno alla Seleção. “La figura di un allenatore pluricampione amplifica quel mistero che rende il Brasile capace di superare ogni pronostico”, spiega Cerchiari.

Il Mondiale 2026, ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno, potrà contare su sponsor di peso come AB InBev, Adidas, Coca-Cola, Visa e Bank of America. Il Brasile affronterà Marocco, Haiti e Scozia nel Gruppo C, un girone che potrebbe ampliare ulteriormente la visibilità internazionale delle attivazioni commerciali di Ambev.