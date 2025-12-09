Trump istituisce la task force alimentare

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per istituire task force presso il la Ftc, la Federal Trade Commission ossia il Dipartimento di Giustizia e la Commissione Federale per il Commercio, per la sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare. Con l'ordine esecutivo il presidente Usa intende "porre fine alla fissazione dei prezzi, ai comportamenti anticoncorrenziali e alle influenze straniere che fanno aumentare i prezzi dei generi alimentari e minacciano la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare degli Stati Uniti".

Come si legge nel documento, "l'ordine impone al Procuratore Generale e al Presidente della Commissione Federale per il Commercio di istituire, ciascuno all'interno delle rispettive agenzie, una task force per la sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare con il compito di indagare in modo aggressivo sui prezzi fissi e sulle pratiche anticoncorrenziali nel settore alimentare".

"Entrambe le task force - prosegue il documento - sono autorizzate ad avviare azioni di contrasto e a proporre nuove norme per porre fine ai comportamenti anticoncorrenziali e ripristinare la concorrenza. Il Procuratore Generale è incaricato di avviare procedimenti penali, comprese indagini del gran giurì, qualora vengano scoperte prove di collusione criminale".

"Le task force - si legge nel documento - si consulteranno congiuntamente con i membri competenti del Congresso sei mesi e poi un anno dopo la data dell'ordine per fornire aggiornamenti sui progressi compiuti, nel rispetto della legge applicabile, e raccomandare eventuali azioni appropriate da parte del Congresso".

Il presidente Trump, aggiunge il documento, "comprende che un approvvigionamento alimentare accessibile e sicuro è fondamentale per la sicurezza nazionale ed economica degli Stati Uniti, ma che i comportamenti anticoncorrenziali ne minacciano la stabilità e l'accessibilità. Negli ultimi anni, i principali attori della catena di approvvigionamento alimentare americana hanno pagato decine di milioni di dollari per risolvere cause legali relative alla fissazione dei prezzi".

"Settori quali la lavorazione della carne, le sementi, i fertilizzanti e le attrezzature agricole - prosegue il decreto - possono essere vulnerabili a manipolazioni anticoncorrenziali che comportano prezzi più elevati per gli agricoltori e i consumatori. Le aziende controllate da soggetti stranieri sono sempre più coinvolte in segmenti chiave, creando potenziali rischi per la sicurezza nazionale e facendo aumentare il costo dei prodotti alimentari per le famiglie americane: questioni che le task force sono specificamente incaricate di indagare".

"Senza un'applicazione aggressiva delle norme, la fissazione dei prezzi e i comportamenti anticoncorrenziali continueranno a gonfiare le spese alimentari e a indebolire l'indipendenza alimentare degli Stati Uniti".

Prosegue il documento: "il presidente Trump sta lottando ogni giorno per invertire la crisi inflazionistica di Biden e abbassare i prezzi altissimi dei generi alimentari, e non si darà pace finché ogni americano non sentirà il sollievo alla cassa. Il primo giorno, il presidente Trump ha dichiarato lo stato di emergenza energetica nazionale per eliminare le barriere burocratiche, liberare l'innovazione e ripristinare la posizione dell'America come principale produttore mondiale di energia".

"A luglio - prosegue il documento - il presidente ha firmato i più grandi tagli fiscali nella storia americana, lasciando alle famiglie migliaia di dollari in più nelle loro tasche ogni anno. Il mese scorso, il presidente ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di avviare un'indagine sulle più grandi aziende di confezionamento di carne della nazione per potenziali collusioni, fissazione dei prezzi e manipolazione dei prezzi (leggi notizia EFA News)".