DeA Capital lancia nuova Sicaf con patrimonio nel settore logistico

DeA Capital Real Estate Sgr comunica l’avvio di una collaborazione con M&G Real Estate tramite l’acquisto di una Sicaf avente come sottostante tre immobili logistici per un importante percorso di investimenti nel nostro Paese.

M&G Real Estate, parte dell’asset manager internazionale M&G Investments, attraverso il Fondo M&G European Property Fund ha scelto DeA Capital Real Estate per la gestione di Mep Italy Società di investimento a capitale fisso, Sicaf (Società di Investimento a Capitale Fisso) proprietaria di un portafoglio logistico nell’area metropolitana di Milano.

La Sicaf può investire, direttamente o indirettamente, in immobili residenziali, commerciali, logistici, industriali e a uso misto, compresi immobili in costruzione, terreni edificabili e diritti reali immobiliari. Gli investimenti possono essere effettuati tramite quote di fondi immobiliari, società immobiliari o altri veicoli di investimento autorizzati, rispettando i principi di diversificazione del rischio. Gli investimenti non tipici possono rappresentare al massimo un terzo del valore complessivo della Sicaf. Gli investimenti devono riguardare immobili situati in Italia.

Ad oggi, il portafoglio iniziale della Sicaf è costituito da tre asset logistici completamente locati situati a Vignate, Biandrate e Rho, per un totale di oltre 110.500 mq. Gli immobili sono affittati a consolidati operatori logistici terzi, nazionali e internazionali. Il valore di mercato del portafoglio della Sicaf è di circa 85 milioni di euro.