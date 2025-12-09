Ferrero Rocher illumina Milano

Inaugurazione alla presenza del presidente e amministratore delegato Fabrizio Gavelli.

È stato inaugurato ieri, 8 dicembre, l’albero di Natale Ferrero Rocher in Piazza San Carlo, alla presenza di Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia, e Gaia Romani, assessore al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici Generali. L’albero di Ferrero Rocher si inserisce all’interno del "Natale degli Alberi”, il progetto patrocinato dal Comune di Milano.

La spettacolare struttura su base dorata che rimanda a una delle forme più simboliche che ci accompagnano nel periodo natalizio –­ la Piramide Ferrero Rocher – alta sei metri, addobbata con migliaia di sfere dorate e avvolta da un nastro luminoso firmato Ferrero Rocher, accoglierà il pubblico dall’8 dicembre 2025 fino al 4 gennaio 2026.

L’installazione è arricchita dalla presenza quotidiana di un calligrafo professionista che personalizzerà 8000 palline dorate, con un nome o un messaggio di auguri e da un coro gospel che allieterà gli amanti della musica natalizia anche il 13 dicembre dalle 15:00 alle 15:30 e il 20 e il 24 dicembre dalle 18:00 alle 18:30. Le persone potranno inoltre affidare i loro messaggi anche al classico Libro degli Auguri di Ferrero Rocher, affinché ognuno possa dedicare un pensiero a chiunque desideri.