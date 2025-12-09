Heineken 0.0: prima racchetta di padel con apribottiglia incorporato

Heineken 0.0 e LÕK annunciano oggi la collezione Special Edition Heineken® 0.0 x LÕK, che include un'edizione speciale Heineken 0.0 della LÕK Jungle, la prima racchetta da padel in assoluto con apribottiglie integrato, che rende più facile che mai passare dagli scambi in campo alle rinfrescanti birre post-partita.

La racchetta Special Edition Heineken 0.0 x LÕK Jungle è pronta per la partita e realizzata dal marchio premium di padel LÕK per giocatori di livello intermedio, combinando prestazioni e design accattivante. Il telaio in carbonio misto, la testa diamantata oversize e la superficie in fibra flessibile garantiscono precisione e potenza in campo, mentre l'apribottiglie integrato aggiunge un tocco conviviale ai momenti post-partita.

A corredo della racchetta, Heineken 0.0 ha lanciato delle palline da padel in edizione limitata confezionate come le confezioni da sei Heineken. Da aprile 2026, l'intera collezione Special Edition Heineken x LÕK sarà disponibile online e presso i club di padel Heineken in mercati selezionati in tutto il mondo.

Il padel è uno sport basato sulle relazioni sociali: il 73% dei giocatori cita la socializzazione e il divertimento come motivo principale per giocare partite che spesso si concludono con una birra dopo la partita. E mentre il padel continua la sua rapida ascesa globale, con quasi un nuovo campo che viene inaugurato ogni ora, Heineken 0.0 rafforza il suo impegno nei confronti della comunità di questo sport, dinamica e orientata al benessere.

La collezione completa la presenza in espansione di Heineken 0.0 nel padel, a seguito delle partnership globali recentemente annunciate con Playtomic, la piattaforma leader per la prenotazione di sport di racchetta, e Premier Padel, il tour professionistico che sta plasmando il futuro di questo sport. Insieme, queste iniziative rafforzano l'ambizione di Heineken 0.0 di connettere i giocatori dentro e fuori dal campo, creando maggiori opportunità per momenti di socializzazione e di svago.

"La socialità è al centro di Heineken 0.0, e il padel è uno sport che prospera grazie alle connessioni tra i giocatori, sia dentro che fuori dal campo", dichiara Nabil Nasser, responsabile globale del Marchio Heineken. "Questa collaborazione tra Heineken 0.0 e LÕK è la perfetta rappresentazione di questo spirito condiviso. Creando una racchetta che unisce prestazioni e un tocco giocoso, rendiamo più facile per i giocatori celebrare senza soluzione di continuità le connessioni in campo e i momenti post-partita, offrendo un contributo fresco e divertente al gioco".

"La nostra ultima collezione, Generation Two, rafforza la nostra presenza come marchio specializzato nel padel a livello mondiale", aggiunge da parte sua Jose Luis Sicre, amministratore delegato di LÕK. "Creando un'edizione speciale Heineken 0.0 della LÕK Jungle (nota per il suo ponte antivibrazione che funge anche da apribottiglie), uniamo la nostra esperienza nel design ad alte prestazioni all'impegno di Heineken 0.0 per la socialità, offrendo una racchetta in edizione speciale che non solo offre prestazioni elevate in campo, ma valorizza anche i momenti più importanti: quelli condivisi dopo la partita".