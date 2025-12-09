Nestlé a supporto della salute delle donne

In linea con il suo impegno di lunga data a sostegno della salute delle donne, Nestlé ha aderito alla Coalizione per la Giustizia Riproduttiva nelle Imprese, guidata dal Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (Unfpa). La coalizione mira a stimolare gli investimenti del settore privato nella promozione di politiche sanitarie complete e standard misurabili per la salute delle donne nei luoghi di lavoro, nelle catene di fornitura e negli ecosistemi aziendali più ampi.

"Siamo orgogliosi di aderire a questa iniziativa e di collaborare con l'Unfpa e gli altri membri della coalizione per ridefinire il modo in cui le aziende affrontano la salute delle donne", ha dichiarato Serena Aboutboul, Responsabile Globale della Divisione Nutrizione di Nestlé. "Dalla salute materna alla menopausa, il nostro impegno è costante. Forniamo soluzioni nutrizionali innovative e personalizzate, garantiamo condizioni di lavoro rispettose e aumentiamo il supporto alle donne. Quando le donne prosperano, le famiglie, le comunità e le economie prosperano."

Il lavoro della coalizione sostiene gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite su Salute e Benessere e Parità di Genere. Diventando membro della coalizione, Nestlé contribuirà a rafforzare un'azione aziendale più ampia, in linea con la scheda di valutazione dell'Unfpa, composta da metriche e indicatori per la salute e il benessere delle donne sul posto di lavoro.

"Accogliamo con favore le aziende che adottano misure concrete per rafforzare la salute e i diritti delle donne sul posto di lavoro", afferma Mariarosa Cutillo, responsabile del Settore Privato e della Società Civile dell'Unfpa. "Aderendo alla Coalizione, Nestlé dimostra il suo impegno a promuovere standard misurabili e a sostenere un futuro in cui la salute delle donne sia riconosciuta come fondamentale per il successo aziendale e il benessere della società".

Nestlé dà priorità alla salute delle donne e offre soluzioni nutrizionali personalizzate a livello globale per supportare la salute materna e la salute durante la menopausa. Sul posto di lavoro, l'azienda ha intrapreso azioni a sostegno della maternità, ad esempio offrendo fino a sei mesi di congedo di maternità, 400 sale per l'allattamento, accesso a strutture per l'infanzia e programmi di reinserimento postnatale che privilegiano la flessibilità. Nel rispetto dei diversi contesti culturali e operativi, Nestlé offre inoltre alle donne in menopausa orari di lavoro flessibili, adattamenti pratici alle condizioni del posto di lavoro, accesso a consulenza medica e formazione per i leader.