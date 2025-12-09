Roncadin, la maledizione del fuoco

Un grosso incendio ha coinvolto giovedì 4 dicembre la RoncaLab di Lomagna, comune lecchese alle porte della Brianza, in uno stabilimento di proprietà di Roncadin, uno dei principali produttori di pizze e pinse industriali con sede a Meduno (Pordenone). Il rogo è divampato intorno all'ora di pranzo di giovedì 4 dicembre: nello stabilimento di via Marco Biagi sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno avvolto l’area produttiva dove era in funzione la linea forno di produzione di pizze e pinse. L'intera azienda è stata evacuata in via precauzionale e, come reso noto, non ci sono stati feriti.

L'impianto era stato acquisito dalla società solo lo scorso anno, con un investimento di 5 milioni di euro. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Arpa Lombardia, per i rilievi ambientali del caso. Fortunatamente, come ha chiarito l’Ente, non sono state riscontrate criticità di carattere ambientale.

Analogo incidente era occorso nel 2017 nella sede centrale del gruppo, dove un grosso incendio aveva distrutto il 70% dello stabilimento.

"Un incendio ha colpito la nostra nuova fabbrica di Lomagna, un progetto ambizioso e appassionante avviato solo pochi mesi fa", ha scritto su Linkedin il proprietario Dario Roncadin. "La cosa più importante, però, è che nessuno si è fatto male. La nostra organizzazione della sicurezza — che non è accademia, ma pratica quotidiana, allenamento e responsabilità condivisa — ha funzionato al massimo, come sempre. Il progetto Ronca Lab rimane un sogno entusiasmante: un luogo di innovazione, qualità e ricerca, dove immaginavamo — e continueremo a immaginare — il futuro dei nostri prodotti. Oggi ci troviamo davanti a un ostacolo enorme, ma non un punto di arrivo", conclude Roncadin.