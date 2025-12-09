Magnum, anche in Borsa

The Magnum Ice Cream Company, la divisione dei gelati di Unilever, ha debuttato alla Borsa di Amsterdam in quella che è la più grande quotazione sui mercati Euronext del 2025. Il titolo ha aperto ieri a 12,2 euro ad azione, una valutazione inferiore al prezzo di riferimento di 12,8 euro per azione annunciato venerdì e pari a una capitalizzazione di mercato di 7,8 miliardi di euro. Le azioni sono negoziate, con un listing secondario, anche a Londra e a New York.

L'accoglienza è stata tiepida e oggi, secondo giorno di quotazione, i titolo hanno perso oltre il 3%, attestandosi a un valore di 10,88 euro per azione.

Lo spin-off di Magnum era atteso da tempo.L’operazione è stata posticipata di un mese a causa dello shutdown del governo degli Stati Uniti e porterà l'azienda a diventare il più grande gruppo indipendente al mondo nel settore dei gelati, con marchi come Wall's, Ben & Jerry's e Cornetto. "Siamo diventati leader mondiali nel settore dei gelati come parte della famiglia Unilever", ha dichiarato l'amministratore delegato Peter ter Kulve prima del debutto. "Ora, come società quotata indipendente, saremo più agili, più concentrati e più ambiziosi che mai. Attendiamo con ansia la prossima fase di crescita, creando nuove occasioni per gustare gelati e snack surgelati e innovando nuovi prodotti per deliziare le persone in tutto il mondo. La vita ha un sapore migliore con il gelato”. Unilever aveva annunciato per la prima volta l'intenzione di scorporare la sua divisione gelati nel marzo dello scorso anno e manterrà una quota del 19,9% nella società, che prevede di dismettere completamente entro i prossimi cinque anni.

La valutazione iniziale di mercato è risultata inferiore rispetto all'Ebitda 2024 di Magnum, pari a 7,9 miliardi di euro. A pesare sulla valutazione hanno contribuito la difficoltà nella separazione e dalla casa madre e l’assenza di dividendi nel 2026. La società ha affermato che il primo dividendo sarà compreso fra il 40 e il 60% dell’utile netto e sarà distribuito a valle del bilancio del 2026 e quindi nel primo semestre del 2027. Le spese complessive per il demerger da Unilever sono stimate a circa 800 milioni di euro. La società stima inoltre di produrre un free cash flow compreso fra 800 milioni e 1 miliardo di euro dal 2028.

La quotazione rappresenta anche un test degli investitori per un prodotto ad alto contenuto di zuccheri in un momento storico in cui i farmaci per la perdita di peso stanno cambiando le tendenze dei consumatori e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump promuove la campagna Make America Healthy Again.

The Magnum Ice Cream Company ha una quota del 21% circa del mercato mondiale dei gelati che ha un valore complessivo stimato fra 87 e 92 miliardi di dollari.

1 - segue