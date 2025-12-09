Latte. Raggiunto accordo sui prezzi

Oggi al Masaf le associazioni rappresentative della filiera lattiero-casearia hanno raggiunto un accordo sul prezzo del latte frutto della prosecuzione dei lavori della scorsa settimana grazie all’intervento di mediazione del ministro Lollobrigida e alla responsabilità delle parti. Il Masaf, come sempre per quanto di sua competenza, assicura il suo sostegno alla filiera attraverso plurime misure come il bando indigenti, con campagne di comunicazione dedicate, ma soprattutto affiancando le imprese nell’incessante lavoro di internazionalizzazione e di promozione dei prodotti lattiero-caseari in Italia e all’estero.

E' quanto comunica una nota del Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste.