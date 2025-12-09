Cannabis/3. Consumo record negli Usa

L’uso della cannabis tra i giovani ha raggiunto numeri da record: solo nel 2022 erano 18 milioni i consumatori quotidiani, un milione più rispetto a un decennio prima. E il dato è destinato ad aumentare dopo che molti Stati, a cominciare da New York, hanno liberalizzato l’uso della marijuana. Il consumo quotidiano di “erba” ha superato, secondo i dati del governo federale, quello dell'alcol.

Sono i dati riportati da Repubblica in un lungo articolo di Massimo Basile pubblicato sul sito il 4 dicembre. Ironia della sorte, proprio il giorno prima della tragica morte di Erhan Hacımustafaoğlu, lo studente turco di appena 23 anni volato giù da una finestra dopo aver assunto una dose di marijuana vendutagli come "light" (vedi articolo di EFA News).

Come spiega l'articolo di Repubblica, "a incidere sui sintomi, rispetto al passato, è la composizione della cannabis: secondo il National Institute on Drug Abuse, rispetto agli anni ’60 la percentuale di Thc (il tetraidrocannabinolo), il principale composto psicoattivo che provoca euforia, è passata dal 5 al 40 per cento, o anche di più".

E il problema continuerà a ingigantirsi, visto che il consumo di erba per uso ricreativo è diventato legale in 20 Stati, compresa New York che "è diventata una delle capitali della marijuana: l’aroma dolciastro, come avrà notato anche qualche turista, si diffonde già alle 8 di mattina lungo qualche marciapiede di Manhattan, anche a Downtown e nell’area di Union Square e Washington Square. Con la liberalizzazione della cannabis, nella sola città sono stati aperti quasi 180 negozi autorizzati a vendere la marijuana agli adulti. In tutto lo Stato di New York sono cinquecento".

