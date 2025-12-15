Cannabis "light", allarme del governo: "Effetti anche letali"

Rinvenuta la diffusione di un pericoloso cannabinoide sintetico denominato Mdmb-Pinaca.

Il Sistema Nazionale di Allerta Rapida per le Droghe del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, Presidenza del Consiglio dei ministri ha segnalato con un’allerta ai centri collaborativi del Sistema un grave episodio, avvenuto nei giorni scorsi, legato al consumo di prodotti contenenti cannabis a basso contenuto di Thc (comunemente detta cannabis “light”) e un pericoloso cannabinoide sintetico denominato Mdmb-Pinaca.

L’Mdmb-Pinaca, la cui potenza è molto superiore a quella del Thc, causa effetti imprevedibili, pericolosi, gravi e letali tra cui confusione, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda. Il Dipartimento delle Politiche contro la droga ricorda che "in Europa sono già stati segnalati casi di intossicazione grave e letale e, di recente, un decesso avvenuto in Italia è stato collegato al consumo di prodotti contenenti questa sostanza".

L'Mdmb-Pinaca può essere presente in infiorescenze, resine o prodotti venduti come cannabis “light” e non è possibile riconoscerne la presenza a vista. Il Sistema Nazionale di Allerta Rapida per le Droghe monitora la situazione al fine di scongiurare ulteriori eventi pericolosi e in caso di sospetta intossicazione ed effetti avversi è operativo h 24 il Centro Antiveleni di Pavia.

Il riferimento del governo è in particolare al caso del 23enne turco Erhan Hacımustafaoğlu, morto a Milano lo scorso 28 novembre, dalla finestra del b&b dove alloggiava con il fratello (leggi notizia EFA News). Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe acquistato marijuana light in un negozio a Firenze.

Le successive analisi sulla sostanza hanno rilevato tracce di Mdmb-Pinaca.