Noberasco, Illimity Sgr sale al 67%

Noberasco passa di mano? Sembra di sì, almeno stando a quanto si legge nell'avviso al mercato pubblicato dall’Agcm, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Illimity sgr. "Acquisizione da parte di Illimity Società di Gestione del Risparmio S.p.A. del controllo esclusivo di Noberasco S.p.A.".

La natura dell'operazione, stando al documento dell'Agcm, è "acquisizione del controllo esclusivo" e l'operazione, spiega la nota, "consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Noberasco S.p.A. da parte di illimity Società di Gestione del Risparmio S.p.A.".

Attualmente, riporta il documento dell'authority della concorrenza, "Noberasco S.p.A. è controllata in via congiunta dalla stessa illimity Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e da Noberasco Holding S.p.A.. A esito della progettata operazione, illimity Società di Gestione del Risparmio S.p.A. incrementerà la propria partecipazione azionaria in Noberasco S.p.A. dall’attuale 10% al 67%, venendo a esercitare, come detto, il controllo esclusivo sulla stessa".

Per quanto riguarda i "settori interessati e posizioni detenute dalle parti", aggiunge il documento, "Noberasco è attiva nel settore alimentare e, in particolare, nella produzione e vendita di frutta secca, frutta morbida e barrette. Né illimity Società di Gestione del Risparmio S.p.A. né le altre società soggette al controllo diretto/indiretto di Banca Ifis S.p.A. (quale controllante di illimity Società di Gestione del Risparmio S.p.A., per il tramite di Illimity Bank S.p.A.) sono attive in tale comparto merceologico".

Il termine per l'invio di osservazioni, riporta il documento dell'Agcm, è scaduto ieri, il 9 dicembre 2025.

Poco più di un anno fa, a ottobre 2025, Flavio Ferretti era stato nominato nuovo ceo dell'azienda di Albenga (Savona) specializzata in frutta secca (leggi notizia EFA News). Il 2024 è stato chiuso a 85 milioni di euro di fatturato (leggi notizia EFA News) e le prospettive per il 2025 erano ottimistiche soprattutto dopo che la storica azienda aveva dichiarato superata una fase di crisi grazie al supporto finanziario del fondo ‘illimity Credit & Corporate Turnaround’ di Illimity sgr.

Da ottobre 2022 in squilibrio patrimoniale e in procedura di composizione negoziata, Noberasco ha annunciato, a gennaio 2024, l'ingresso nel capitale con un 10% di Illimity, la ex banca di Corrado Passera, oggi di Banca Ifis dei Furstenberg, attraverso il fondo illimity Credit & Corporate Turnaroaund. Per l'azienda ligure la tempesta perfetta di covid, inflazione, aumento dei costi delle materie prime ed esplosione dei tassi d'interesse rischiava di essere fatale (leggi notizia EFA News).