Heineken: messaggi vocali che diventano... una birra

Ogni giorno vengono inviati più di nove miliardi di messaggi vocali, che diventano così un nuovo simbolo globale di distrazione digitale.

Messaggi che sono sempre più lunghi, unilaterali e che stanno annientando l'arte della conversazione: circa il 76% delle persone a livello globale afferma che i messaggi vocali tendono a essere egocentrici e oltre la metà ritiene addirittura che stiano sostituendo le connessioni nella vita reale.

In un nuovo progetto pilota tecnologico, Heineken ha creato un bot WhatsApp nel tentativo di trasformare i lunghi monologhi vocali in chat reali.

Gli utenti dell'app che ricevono messaggi vocali della durata di tre minuti o più possono scambiarli con una birra gratuita, con tanto di consiglio sui bar locali da provare.

A tutti noi è capitato di ricevere messaggi vocali che, invece di offrire un rapido aggiornamento, si trasformano in podcast in miniatura che durano un'eternità.

Nel mondo sempre più digitale in cui viviamo, i messaggi vocali si stanno trasformando in un'ulteriore distrazione che ci spinge a seppellire la testa nei nostri smartphone invece di stabilire connessioni nella vita reale. Heineken, paladina della socializzazione nella vita reale, ha quindi lanciato una nuova tecnologia WhatsApp che offre un ingegnoso incentivo a coloro che preferiscono incontrarsi e connettersi di persona, riportando in auge l'arte della conversazione di persona.

La tecnologia è stata lanciata come progetto pilota in Brasile, dove i dati ufficiali di Meta mostrano che i brasiliani inviano messaggi vocali quattro volte più di frequente rispetto a qualsiasi altro Paese.

La tecnologia è stata ideata dopo che una ricerca globale condotta su 14mila intervistati ha mostrato che in un solo anno, una persona media trascorre quasi 150 ore all'anno a inviare e ricevere messaggi vocali.

Non solo le persone trascorrono molto tempo ad ascoltare messaggi vocali, ma questi stanno influenzando anche le interazioni sociali nella vita reale. Oltre la metà (52%) degli intervistati ritiene che le note vocali stiano sostituendo le interazioni dal vivo, percentuale che sale al 60% tra la Generazione Z. Quasi la metà (49%), invece, ammette di passare intere serate a inviare note vocali a un amico invece di incontrarlo di persona, anche se il 54% afferma di avere le conversazioni più appaganti di persona.

La piattaforma globale di dati e business intelligence Statista ha riportato, in nuovi dati rivoluzionari, che ogni giorno vengono inviate 9,4 miliardi di note vocali WhatsApp (equivalenti a circa 3,4 trilioni nell'arco dell'intero anno). Rispetto al 2024, la loro frequenza è aumentata del 7% e la loro lunghezza dell'8%.

“I nostri dati suggeriscono che le note vocali non stanno solo aumentando in frequenza, ma anche in lunghezza", osserva Stacy Jo Dixon, esperta di social media e società presso Statista. "Con quasi 9,5 miliardi di note vocali inviate ogni giorno solo su WhatsApp (rispetto ai 7 miliardi del 2022), è evidente che la messaggistica vocale sta rimodellando il nostro modo di comunicare in tutto il mondo e sta assumendo un ruolo più importante accanto alle tradizionali interazioni di persona".

"Proprio come tutti conosciamo riunioni che "avrebbero potuto svolgersi in un'email, ora vediamo note vocali che 'avrebbero potuto essere una Heineken'", dichiara Nabil Nasser, Global Head of Heineken Brand. "Le note vocali possono sembrare più personali della lettura di un messaggio, ma ciò che la nostra ricerca dimostra è che dobbiamo assicurarci che non si trasformino in mini-podcast e che si tratti di conversazioni bidirezionali piuttosto che di un monologo prolungato. In Heineken, vogliamo rendere più facile per le persone condividere momenti di socializzazione nella vita reale. Ecco perché abbiamo lanciato il bot WhatsApp 'avrebbe potuto essere una Heineken', incentivando le persone a scambiare lunghe note vocali con una rinfrescante Incontrarsi di persona, ovviamente, davanti a una birra".

La tecnologia WhatsApp "Avrebbe potuto essere una Heineken" è attualmente in fase di test in Brasile, e altri mercati globali seguiranno.

Per usufruire dell'offerta, gli utenti WhatsApp maggiorenni devono inoltrare un messaggio vocale ricevuto, di durata superiore a tre minuti, a un bot privato e crittografato. L'utente riceverà quindi un messaggio con scritto "Avrebbe potuto essere una Heineken", insieme a un buono per una birra gratuita e un consiglio sui bar locali dove incontrare l'amico di persona.