Amadori Protein Talk, racconto geniale sul basket

Il gruppo Amadori, Official Protein Partner della Lega Basket Serie A per la stagione 2025/2026, lancia un nuovo vodcast con cui sceglie di raccontare la “palla a spicchi” nazionale in modo originale per format e contenuti. Il progetto è coordinato da Infront, official advisor di LBA, che ne ha curato la produzione e ha favorito la collaborazione tra Gruppo Amadori e Lega Basket Serie A.

"Al centro - spiega una nota dell'azienda - la persona dietro il professionista: non solo il talento dell’atleta, ma le passioni, la cultura dello sport e l’attenzione verso stili di vita sani e attivi. “Amadori Protein Talk” riunisce un mix unico di leggende del passato e protagonisti di oggi, pensato per tutte e tutti gli amanti del basket e del benessere, in un dialogo fatto di aneddoti e ricordi, vittorie e ambizioni, insieme a pillole di alimentazione".

I protagonisti sono: il mito Dino Meneghin (nel primo episodio), quindi Saliou Niang, Gianluca Basile, Predrag “Sasha” Danilovic, Giordano Bortolani, Guglielmo “Willy” Caruso, Luigi “Gigi” Datome e altri campioni ancora top secret.

A guidare ogni puntata due conduttori d’eccezione: Carlton Myers, ex cestista e capitano della Nazionale Italiana, e il giornalista sportivo Pierluigi Pardo. In una lounge-studio direttamente sul parquet, all’interno di un vero palazzetto, nasce un dialogo a tre in cui ognuno dei campioni del vodcast arriva portando con sé quattro oggetti che per lui custodiscono un significato speciale.

È attraverso di essi che nel corso del “Talk” riaffiorano ricordi, ambizioni, abitudini e riflessioni sul rapporto tra sport, alimentazione e benessere. Ogni oggetto diventa una chiave che apre un capitolo inatteso: un frammento di carriera, un ricordo d’infanzia, un’emozione nata sul parquet.

Il dialogo si chiude con un momento rituale: Carlton Myers e Pierluigi Pardo si trasformano in “coach” e consegnano all’ospite la maglia dell’Amadori Protein Team, la simbolica squadra che unisce campioni, leggende e chiunque creda nel valore di una nutrizione equilibrata e consapevole.

Le puntate di “Amadori Protein Talk”, registrate in alcune delle città che ospitano squadre protagoniste del campionato, come Bologna, Milano e Napoli, e prodotte da Lega Basket Serie A e Amadori, vengono distribuite in una versione da 26 minuti, in onda sui canali Sky Sport, in streaming su NOW e disponibili su Sky On Demand a partire da venerdì 19 dicembre, con 10 repliche per episodio. La versione integrale è accessibile su diverse piattaforme: dal nuovo canale Spotify Amadori a LBATV, oltre che sul canale YouTube della Lega Basket Serie A.

Il vodcast si apre con Leggende si diventa, protagonista Dino Meneghin, in onda da venerdì 19 dicembre su Sky Sport Uno (h. 19.45) e Sky Sport Basket (h. 23.00) e in streaming su NOW e da lunedì 22 nella versione integrale. Una puntata che ripercorrerà la carriera del mito della pallacanestro italiana, attraverso aneddoti e momenti iconici.

Gli episodi successivi andranno in onda da inizio gennaio 2026 con cadenza bisettimanale, fino a fine marzo. Ogni puntata è anticipata e presentata su profili e pagine social ufficiali di Amadori, dove sono in programma anche una serie di contenuti ulteriori, legati alla corretta nutrizione e alla partnership fra Gruppo Amadori e LBA.

A completare il progetto, infatti, verranno pubblicati anche gli “Spicchi di Benessere”: originali reel dedicati al rapporto tra la pallacanestro e lo stare in forma, in cui la fit-food infleuncer e ambassador Amadori Franca Molluzzo “Hungry Franky” coinvolge alcuni giocatori delle squadre del campionato in una serie di interviste rapide e giocose.

“Amadori Protein Talk” e “Spicchi di Benessere” sostanziano il ruolo di Official Protein Partner di Lega Basket Serie A del Gruppo Amadori, puntando a sensibilizzare su un’alimentazione corretta e bilanciata, con un adeguato apporto proteico, basata su alimenti di origine animale e vegetale da filiere italiane e controllate, quali sono tutti i prodotti dell’offerta di marca del Gruppo Amadori.