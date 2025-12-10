Sammontana, nuovo responsabile commerciale di gruppo

Sammontana Italia ha nominato Mattia Tipaldi come Chief Commercial Officer del Gruppo, a partire da gennaio 2026. Attualmente in carica come Chief Commercial Officer Estero e, prima ancora, presso il Gruppo FdA, Mattia ha lavorato nel settore Food & Beverage per oltre quindici anni, come Business Unit Director in Est Europa e in Sud America per il Gruppo Lavazza, dopo un ruolo di responsabilità nel Marketing HoReCa.

La sua carriera è iniziata, nel 2009, come consulente in Bain & Co, dove ha maturato fin da subito esperienza nel settore dei Beni di Consumo. Tipaldi, grazie alle competenze maturate in Sammontana e Forno d’Asolo e nei precedenti ruoli, da gennaio 2026 guiderà l’assetto commerciale del nuovo Gruppo Sammontana Italia, con una visione e un programma in grado di supportare la crescita dell’azienda in Italia e all’estero.

“Sono entusiasta di intraprendere questa nuova sfida come Chief Commercial Officer per il Gruppo Sammontana Italia, con cui condivido valori e modo di fare azienda. Il mio obiettivo sarà quello di guidare il team verso risultati ambiziosi, lavorando da un lato su un’offerta commerciale mirata a soddisfare sempre di più i nostri clienti grazie a prodotti innovativi ed elevato livello di servizio, e dall’altro a rafforzare l’organizzazione commerciale per adattarla al nuovo contesto di mercato”- ha dichiarato Mattia Tipaldi.