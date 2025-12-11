Terre Cevico: fatturato in crescita nel 2024/25

Si è tenuta al Teatro Sociale di Piangipane (Ra) l’assemblea annuale di Bilancio di Terre Cevico nella quale sono stati presentati i risultati relativi all’esercizio finanziario 2024/25. I numeri hanno confermato la società cooperativa agricola di primo grado, con sedi principali a Lugo e a Forlì, tra i maggiori player del vino italiano. Nel corso dell’Assemblea Annuale è stata presentata anche l’o...