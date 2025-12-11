Henrique Braun è il nuovo ceo di Coca Cola

Cambio storico al vertice di Coca Cola. La multinazionale beverage di Atlanta ha annunciato oggi che il proprio consiglio di amministrazione ha nominato Henrique Braun amministratore delegato con effetto dal 31 marzo 2026. Braun, attualmente vicepresidente esecutivo e direttore operativo, succede a James Quincey, che passerà alla carica di presidente esecutivo dopo aver ricoperto quella di amministratore delegato per nove anni. Il consiglio prevede inoltre di candidare Braun, 57 anni, alla carica di amministratore in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti della società del 2026.Transizione della leadership

In qualità di ceo, Braun si concentrerà sulle opportunità di sviluppo di queste solide basi. Le sue priorità includono la ricerca delle migliori opportunità di crescita a livello mondiale, l'avvicinamento dell'azienda alle esigenze dei consumatori e lo sfruttamento della tecnologia come fattore abilitante per le prestazioni e la crescita aziendali.

Braun Il nuovo ceo ha conseguito una laurea in ingegneria agraria presso l'Università Federale di Rio de Janeiro, un Master of Science presso la Michigan State University e un MBA presso la Georgia State University. Braun è cittadino americano, nato in California e cresciuto in Brasile.

Attualmente ricopre la carica di vicepresidente esecutivo e direttore, ruolo operativo a cui è stato chiamato dal 1° gennaio 2025, supervisionando tutte le unità operative dell'azienda a livello mondiale. Ricopre il ruolo di vicepresidente esecutivo dal 2024: dal 2023 al 2024, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente senior e presidente dello sviluppo internazionale, supervisionando sette delle nove unità operative dell'azienda. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di presidente dell'unità operativa dell'America Latina dal 2020 al 2022 e di Presidente dell'unità aziendale del Brasile dal 2016 al 2020. Dal 2013 al 2016, è stato presidente per la Grande Cina e la Corea del Sud.

Braun è entrato in Coca-Cola nel 1996 ad Atlanta e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Nord America, Europa, America Latina e Asia. Tali posizioni includevano la catena di fornitura, lo sviluppo di nuove attività, il marketing, l'innovazione, la gestione generale e le operazioni di imbottigliamento.

“Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo e ho un enorme apprezzamento per tutto ciò che James ha fatto per guidare l'azienda - ha dichiarato Braun - Mi concentrerò sul mantenere lo slancio che abbiamo costruito con il nostro sistema. Lavoreremo per sbloccare la crescita futura in collaborazione con i nostri imbottigliatori. Sono entusiasta del futuro della nostra attività e vedo enormi opportunità in un mercato globale in rapida evoluzione”.

Quincey, 60 anni, lascerà la carica di ceo dopo un mandato di grande successo, come sottolinea il comunicato ufficiale. Ha guidato la trasformazione dell'azienda in una società di bevande a tutto tondo, puntando a mantenere uno stretto legame con i consumatori. Sotto la sua guida, l'azienda ha aggiunto oltre 10 marchi da oltre un miliardo di dollari.

Quincey ha ridefinito la strategia e il modello operativo dell'azienda per creare una società più agile e interconnessa, concentrandosi in particolare sulla trasformazione digitale e sul marketing modernizzato. Ha inoltre guidato l'azienda durante la pandemia di covid-19.

“James Quincey è un leader trasformativo - ha affermato David Weinberg, amministratore indipendente capo di Coca-Cola - Ha definito e attuato una strategia che ha consolidato lo status di Coca-Cola come leader globale: continuerà a essere molto attivo nell'azienda attraverso il suo ruolo di presidente esecutivo. Siamo certi che Henrique Braun saprà sfruttare i punti di forza esistenti dell'azienda per sbloccare ulteriori opportunità di crescita e aumentare la potenza dell'incredibile sistema Coca-Cola”.

James Quincey è diventato ceo nel 2017 e presidente del consiglio di amministrazione nel 2019. È entrato a far parte dell'azienda nel 1996 e ha ricoperto ruoli di leadership in tutto il mondo. Prima di diventare ceo, ha ricoperto il ruolo di coo dal 2015 al 2017 e quello di presidente dal 2015 al 2018. Dal 2013 al 2015 è stato presidente del gruppo europeo dell'azienda.

Sotto la sua guida, il gruppo ha ampliato il proprio portafoglio di marchi e migliorato la quota di mercato. Quincey ha anche svolto un ruolo chiave nella creazione di Coca-Cola Europacific Partners, uno dei più grandi imbottigliatori indipendenti di Coca-Cola al mondo: è entrato a far parte dell'azienda ad Atlanta nel 1996 come direttore della strategia di formazione per il gruppo America Latina.

“Lascio la carica di ceo dopo una carriera trentennale nell'azienda e sono consapevole di quanto sia stato un privilegio lavorare per questa grande e solida realtà - ha dichiarato Quincey - Henrique Braun è un partner commerciale fidato e di grande esperienza, nonché il leader giusto per guidare l'azienda e il sistema Coca-Cola verso la crescita e il successo futuri”.