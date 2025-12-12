Nestlé Italia: avviso ai consumatori

Nestlé Italia, in stretta collaborazione con le autorità competenti, ha avviato un richiamo volontario di due lotti di Nidina Optipro 1 in Italia. In particolare, si tratta di Nidina Optipro 1 in polvere, lotto 52850346AD con scadenza 31 ottobre 2027 e Nidina Optipro 1 in polvere (2x600g), lotto 52860346BB con scadenza 30 aprile 2027.

A riferirlo è la stessa Nestlé Italia, che puntualizza: "La decisione volontaria e cautelativa di provvedere al richiamo, in applicazione del principio di precauzione, è stata presa per una potenziale deviazione microbiologica. Ad oggi non sono pervenute segnalazioni di disturbi associati al consumo dei prodotti interessati dal richiamo".

L’azienda raccomanda di "non consumare il prodotto eventualmente acquistato e di contattare il nostro servizio consumatori al numero 800 434 434 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22".

Nestlé si scusa "per l’eventuale preoccupazione che questa situazione può rappresentare e conferma di aver intrapreso le misure cautelative necessarie, rimanendo a completa disposizione in caso di necessità". L’azienda ribadisce che "la sicurezza, la qualità dei prodotti e la salute dei consumatori, ancora di più dei neonati, sono da sempre la massima priorità".