Terremerse cede il ramo carni

Terremerse, cooperativa multifiliera dell’agroalimentare, e MA.GE.MA., realtà industriale nel settore alimentare, hanno siglato un accordo che prevede l’affitto triennale, a decorrere dal 1° febbraio 2026, del ramo di azienda carni di Terremerse, finalizzato alla sua definitiva cessione al fine di massimizzare tutte le sinergie possibili nel comparto carni.

In uno scenario di mercato sempre più complesso, Terremerse e MA.GE.MA. hanno individuato in questo accordo una forte opportunità di sviluppo. La lavorazione artigianale e la genuinità dei prodotti del Centro lavorazioni carni di Voltana di Lugo (RA) di Terremerse si andranno a inserire nella filiera integrata MA.GE.MA., massimizzando le sinergie industriali ed economiche attraverso un piano di crescita strategico.

In un comparto delle carni sempre più competitivo, il Settore Carni di Terremerse (25 milioni di euro di fatturato e 190 dipendenti nello stabilimento di Voltana) potrà trovare maggiori opportunità di sviluppo in MA.GE.MA. che, grazie anche al consolidato rapporto associativo con il Gruppo Martini, si distingue come uno degli attori più dinamici e virtuosi per la solidità delle proprie performance economiche e industriali. L’attenzione al territorio e alle persone sono valori comuni a entrambe le realtà produttive ed è in quest’ottica che verranno mantenuti il livello occupazionale e gli standard di qualità del prodotto che il mercato ha sempre riconosciuto nel marchio Comacar.

"Un sentito ringraziamento è da rivolgere a tutti gli attori, tra cui il Gruppo Martini, Legacoop Romagna, Coop Italia e Coop Alleanza 3.0, che hanno agevolato il percorso effettuato per raggiungere questo importante accordo, con notevoli risvolti sul territorio del comune di Lugo e aree limitrofe", sottolineano da Terremerse e MA.GE.MA.