Libri. La Fondazione Banfi presenta il nuovo catalogo

Martedì 16 dicembre 2025, alle ore 17, presso la Libreria Jomo di Montalcino (SI), si terrà la presentazione del nuovo catalogo dedicato alla Collezione Etrusca della Fondazione Banfi, dal titolo “La Collezione Banfi presso il Castello di Poggio alle Mura a Montalcino (SI)”, a cura di Mattia Bischeri (“L’Erma” di Bretschneider Editore).

Il volume raccoglie studi, contributi e ricerche dedicate a oltre 250 reperti archeologici conservati all’interno del Castello di Poggio alle Mura di Banfi, cantina sinonimo di Brunello di Montalcino. La Collezione, articolata in tre nuclei principali databili tra il IX e il I secolo a.C., comprende manufatti provenienti da diversi contesti del territorio toscano e dell’Italia meridionale, offrendo un quadro ricco e diversificato sulla civiltà etrusca e sulla sua presenza nell’area.

Nel corso dell’incontro sono previsti i saluti istituzionali di Rodolfo Maralli, presidente della Fondazione Banfi, e di Elizabeth Koenig, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Banfi.

A seguire, sarà presentato il volume grazie agli interventi di Elisa Salvadori, funzionaria archeologa della Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, e dei professori Luca Cappuccini (Università di Firenze) ed Enrico Benelli (Università di Roma Tre), entrambi docenti di Civiltà dell’Italia preromana ed Etruscologia.

Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Jacopo Tabolli dell’Università per Stranieri di Siena. Sarà, inoltre, presente l’autore del volume, Mattia Bischeri.

L’iniziativa, sottolinea il comunicato ufficiale, "rappresenta un’importante occasione per riflettere sul valore della ricerca scientifica, sulla tutela del patrimonio culturale e sul ruolo della Fondazione Banfi nella promozione delle identità storiche del territorio".

La pubblicazione del catalogo si inserisce in un percorso di valorizzazione e divulgazione che mira a rendere più accessibile al pubblico un patrimonio archeologico di grande interesse.