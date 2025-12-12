Macfrut 2026 presentato in Brasile

Presentazione istituzionale, incontri di business con importatori e distributori brasiliani, visita ad aziende, incontri con retailer. Missione in Brasile per Macfrut protagonista di una ricca agenda di incontri e presentazioni in vista dell’edizione 2026 della fiera, in programma dal 21 al 23 aprile 2026 al Rimini Expo Centre, che vedrà una importante presenza di espositori, importatori e buyer dallo Stato Sudamericano. Realizzata insieme ad Agenzia ICE, la missione ha avuto la finalità di invitare espositori e buyer interessati all’acquisto di frutta italiana (mele e kiwi in primis), su un mercato al centro di un rinnovato interesse per l’ortofrutta fresca del nostro Paese.

Le prime due giornate si sono svolte nella città di San Paolo, e insieme alla delegazione di Macfrut composta da Paolo Borgio Event Manager e Alberto Ferri International Sales Account, hanno visto la partecipazione di aziende italiane (Naturitalia, Gruppo La California, Kiwiny) ed europee (Condor e Nutri Fresh). La missione ha preso il via con l’incontro con uno dei maggiori player del retail brasiliano, Grupo Pão de Açúcar, ed è proseguita con la visita all’azienda Campal Frutas specializzata nella produzione di mango, avocado e fichi. Nella giornata successiva visita al Ceagesp, uno dei più grandi mercati all'ingrosso di frutta, verdura e alimenti freschi del Brasile, e Oba Hortifruti una delle principali catene brasiliane specializzate in prodotti freschi.

La missione è proseguita a Petrolina nella valle di São Francisco e ha visto la presentazione di Macfrut 2026 presso il Centro de Excelência em Fruticultura del Senar davanti a numerosi operatori. Tante anche le visite tecniche presso aziende di quell’area a forte valenza ortofrutticola: Cooperativa Agrícola Nova Aliança, specializzata nella produzione ed esportazione di uva da tavola di alta qualità; Flk Logistica, hub logistico dell’agroindustria; Grand Valle Agricola, produttore di mango e uva da tavola; Santa Felicidade con produzioni di mango e uva da tavola.

“Si prospetta una grande presenza di espositori, buyer e operatori dal Brasile nella prossima edizione di Macfrut", afferma Paolo Borgio, Event Manager di Macfrut. "Questa missione è stata un’occasione importante per rafforzare il dialogo con aziende, buyer, mercati e partner istituzionali del settore, confermando l’interesse e il potenziale del mercato brasiliano per le nostre aziende produttrici. Un ringraziamento speciale ad Agenzia ICE che ci supporta e affianca nel percorso di internazionalizzazione e alle aziende che hanno preso parte a questa missione”.