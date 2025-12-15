Si allarga a macchia d'olio lo sciopero dei baristi Starbucks

Prende sempre più corpo la protesta dei baristi di Starbucks contro la proprietà accusata di Ulp, Unfair labor practice, ossia di pratiche di lavoro sleali. Giovedì scorso 11 dicembre le manifestazioni che sono iniziate a novembre in concomitanza con il giorno della Red Cuop (la promozione delle caffetterie di Seattle che omaggiano i clienti di una tazza rossa in edizione limitata) trasformatasi quest'anno il 13 novembre nella Red Cup Rebellion (leggi notizia EFA News) è cresciuto fino a raggiungere oltre 3.800 baristi in più di 180 negozi in oltre 130 città.

Il sindacato Starbucks workers united parla della più grande ondata di baristi sindacalizzati che abbia mai abbandonato il lavoro per protestare contro la mancata finalizzazione di un giusto contratto sindacale. L'attuale astensione dal lavoro è considerato il più grande sciopero nazionale nella storia dell'azienda, con 36 nuovi negozi in 34 città che si uniscono ai colleghi che hanno già incrociato le braccia.

Insieme ad April Verrett, presidente della SEIU (Service employees international union, il sindacato che riunisce oltre 2 milioni di lavoratori dei pubblici esercizi Uasa) e agli alleati di tutta la nazione, sottolinea la nota ufficiale, i baristi sindacalizzati di Starbucks si sono radunati giovedì 11 dicembre davanti alla sede centrale regionale di Starbucks’ New York City, all'interno dell'Empire State Building, "per chiedere all'azienda di risolvere centinaia di ULP, di situazioni considerate pratiche di lavoro sleali, di porre fine alla sua storica rottura sindacale e tornare al tavolo delle trattative con nuove proposte per migliorare stipendi, personale e programmazione".

Lo sciopero di giovedì, aggiunge la nota del sindacato Starbucks workers united, "segue l'annuncio fatto lunedì 8 dicembre dal Dipartimento per la tutela dei consumatori e dei lavoratori (DCWP) della città di New York’ di uno storico accordo da 38,9 milioni di dollari con Starbucks per diffuse violazioni della legge cittadina sulla settimana lavorativa equa". Si tratta, nota il sindacato, "del più grande accordo di tutela dei lavoratori nella storia della città di New York".

"Il DCWP - prosegue la nota del sindacato - ha scoperto che Starbucks ha commesso più di mezzo milione di violazioni della legge dal 2021, negando illegalmente a migliaia di lavoratori in più di 300 sedi il diritto a orari stabili e prevedibili, nonché il diritto di accumulare ore aggiuntive e guadagnare di più; al contrario, Starbucks ha tagliato arbitrariamente gli orari e ha illegalmente dato priorità ai propri profitti rispetto ai diritti dei propri dipendenti".

"Dopo l'annuncio del DCWP di lunedì scorso - aggiunge la nota - gli Stati Uniti, il senatore Bernie Sanders e il sindaco eletto di New York Zohran Mamdani si sono uniti a dozzine di baristi e alleati del sindacato Starbucks in sciopero in un picchetto a Brooklyn. Il coraggio dei baristi sindacali ha ottenuto il sostegno di funzionari eletti da tutto il paese, tra cui più di 100 Stati Uniti".

La protesta, insomma, si è allargata a macchia d'olio. Mercoledì scorso, 10 dicembre, centinaia di baristi di Starbucks e alleati sindacali in 17 città di 14 paesi si sono espressi a sostegno della ribellione della Red Cup, organizzando manifestazioni davanti a caffè e uffici aziendali in tutto il mondo per denunciare "l’avidità aziendale, condannare la storica rottura del sindacato Starbucks’ e chiedere all’azienda di stipulare un contratto equo con i suoi baristi sindacali".

“Nessun contratto, nessun caffè” riecheggiavano per le strade come azioni di solidarietà a sostegno dello sciopero degli Stati Uniti. I lavoratori di Starbucks sono scesi in sciopero, oltreché negli Stati Uniti, anche a Melbourne, Australia; Bruxelles, Belgio; Brasilia, Brasile; San Paolo, Brasile; Toronto, Canada; Milano, Italia; Londra, Inghilterra; Norwich, Inghilterra; Parigi, Francia; Yogyakarta, Indonesia; Amsterdam, Paesi Bassi; Monaco, Germania; Glasgow, Scozia; Berna, Svizzera; Zurigo, Svizzera; Chiang Mai, Thailandia; e Istanbul, Turchia.

La rivolta della Red Cup, come sottolinea il sindacato in una nota, "è cresciuta in tutta la nazione" dalla scorsa settimana, "quando i baristi sindacalizzati in sciopero di Starbucks sono stati raggiunti dai leader sindacali locali e dagli alleati della comunità in una grande manifestazione fuori da Starbucks’ Chicago Reserve Roastery, il più grande negozio dell'azienda al mondo, per dare il via a un Downtown Throwdown di 48 ore". Baristi sindacali e alleati, prosegue la nota del sindacato, "picchetteranno continuamente nelle sedi Starbucks in tutto il centro di Chicago per protestare contro la rottura del sindacato Starbucks’ e la mancata finalizzazione di un giusto contratto sindacale".

A tutt'oggi, il numero totale di alleati e clienti che hanno firmato l'impegno ‘No Contract, No Coffee’ di non acquistare caffè da Starbucks mentre i baristi sono in sciopero è cresciuto fino a superare le 200.000 persone. "Finalizzare un contratto sindacale equo - sottolinea la nota sindacale - costerebbe a Starbucks meno di un giorno medio di vendite e meno dei 96 milioni di dollari di compenso al ceo Brian Niccol per soli quattro mesi di lavoro nel 2024, ciò che rappresenta il più grande divario retributivo tra ceo e dipendenti nel Paese e 6.666 volte lo stipendio medio di un barista".



Per oltre sei mesi, prosegue la nota dei sindacati, "Starbucks ha ostacolato i baristi sindacali rifiutandosi di presentare nuove proposte per rispondere alle loro richieste fondamentali: