Bf Int. acquista F.lli Martini per 220 milioni di euro

Con questa operazione, BF si avvia a presiedere tutte le filiere produttive delle carni.

BF International Best Fields Best Food, società controllata da B.F. (la holding di Bonifiche Ferraresi) ha sottoscritto l’accordo d’investimento per l’acquisto da Trust Girasole, Filippo Martini, Annalisa Martini e Carla Martini dell’intero capitale sociale di F.lli Martini & C. S.p.A. da parte di una società di nuova costituzione (Holdco).

F.lli Martini (Martini Alimentare) è la holding di un gruppo industriale italiano, con oltre 100 anni di storia, operativo nelle tre aree di business mangimistica, zootecnica e alimentare: nel 2024 ha realizzato un valore della produzione consolidata di circa 1,2 miliardi di euro e un ebitda consolidato di circa 72 milioni.

Il gruppo, basato a Longiano (Forlì/Cesena) e Ravenna, è uno dei maggiori operatori italiani nei settori avicolo e suino, controllando l'intera filiera produttiva.

BFI e parte dei venditori doteranno Holdco, la newco, delle risorse necessarie per l’acquisizione, che si prevede avvenga ad un prezzo di acquisto pari a 220 milioni di euro. In particolare, spiega il comunicato ufficiale, "è previsto che i soci reinvestitori reinvestano parte del prezzo di acquisto incassato in Holdco per un importo pari a Euro 20 milioni al fine di detenere una partecipazione pari a circa il 15% del capitale sociale della stessa".

L'accordo prevede che Antonio Montanari e Filippo Martini mantengano ruoli apicali nel gruppo Martini al fine di assicurare continuità gestionale. "Si prevede - sottolinea il comunicato - che l’operazione possa avere esecuzione entro il mese di maggio 2026".

L’operazione, aggiunge la nota, si inserisce nella strategia di crescita e integrazione verticale del Gruppo BF, con l’obiettivo di sviluppare modelli produttivi sostenibili, tracciabili e ad alto valore aggiunto in grado di contribuire, anche in ambito internazionale, alla sicurezza alimentare.

“Il Gruppo BF intende presidiare la filiera delle proteine animali considerando la stessa strategica per la crescita del valore economico e sociale dei contesti produttivi di suo interesse", spiega Federico Vecchioni, presidente esecutivo di BF e ceo di BF International.

Il Gruppo Martini, che con Martini Alimentare è leader a livello nazionale nel comparto delle carni, è nato 1918 quando Enrico Martini fondò un’azienda impegnata nel commercio di cereali, che poi divenne produzione di mangimi ottimizzati. Il gruppo è specializzato nell’allevamento di suini, conigli e polli e nella lavorazione delle carni, fino ad arrivare alla grande realtà che oggi conta dieci stabilimenti produttivi in tutta Italia, più di 2.000 persone tra collaboratori diretti e indotto, oltre 470.000 tonnellate di prodotto finito, 5 livelli di lavorazione delle carni.