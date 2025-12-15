Eurozona, produzione industriale in aumento

A ottobre 2025, rispetto a settembre 2025, la produzione industriale destagionalizzata è aumentata dello 0,8% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. A settembre 2025 la produzione industriale è cresciuta dello 0,2% nell'area dell'euro e dell'1,0% nell'UE.

Nell’ottobre 2025, rispetto all’ottobre 2024, la produzione industriale è aumentata del 2,0% nell’area dell’euro e dell’1,9% nell’UE.

L'Italia presenta un dato in calo dell'1%.

Il confronto mensile per principali raggruppamenti industriale e per Stati membri evidenziano, nell’area dell’euro a ottobre 2025, rispetto a settembre 2025, una produzione industriale:

aumentata dello 0,3% per i beni intermedi,

aumentata per energia dell'1,1%,

aumentata dello 0,5% per i beni strumentali,

aumentata del 2,0% per i beni di consumo durevoli,

aumentato dell'1,2% per i beni di consumo non durevoli.

Nell'UE, la produzione industriale:

aumentata dello 0,3% per i beni intermedi,

aumentata per energia dell'1%,

aumentato dello 0,5% per i beni strumentali,ù

aumentata dell'1,8% per i beni di consumo durevoli,

diminuita dello 0,3% per i beni di consumo non durevoli.

Gli incrementi mensili più elevati sono stati registrati in Irlanda (+4%), Lussemburgo (+3,6%) e Croazia (+3,1%). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Svezia (-6,5%), Belgio (-3,4%) e Danimarca (-3,2%).

Il confronto annuale per principale raggruppamento industriale e per Stato membro evidenziano , nell’area dell’euro nell’ottobre 2025, rispetto all’ottobre 2024, la produzione industriale:

aumentata dello 0,5% per i beni intermedi,

aumentata per energia del 4,5%,

aumentata dello 0,5% per i beni strumentali,

aumentata dello 0,7% per i beni di consumo durevoli,

aumentata del 4,9% per i beni di consumo non durevoli.

Nell'UE, la produzione industriale è:

aumentata dello 0,5% per i beni intermedi,

aumentata per energia del 3,4%,

aumentata dell'1,1% per i beni strumentali,

aumentata dello 0,5% per i beni di consumo durevoli,

aumentata del 4,4% per i beni di consumo non durevoli.

Gli incrementi annuali più elevati sono stati registrati in Irlanda e Lettonia (entrambe +8,7%), Grecia (+6,9%) e Svezia (+5,7%). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Bulgaria (-7,6%), Slovacchia (-3,7%) e Ungheria (-2,6%).