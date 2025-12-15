Investindustrial nomina Alberto Bettoli co-head dell'Operational improvement team

Investindustrial, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, ha annunciato oggi la nomina di Alberto Bettoli a Co-Head dell’Operational Improvement. Bettoli entrerà ufficialmente in Investindustrial nell’aprile 2026, dopo una carriera di successo durata 26 anni in McKinsey & Company, dove ha recentemente ricoperto il ruolo di Senior Partner, guidando team dedicati alla gestione dei clienti e affiancando i vertici aziendali in un ampio ventaglio di settori e funzioni, tra cui strategia, M&A, commercial excellence, operations e organizzazione.

La sua esperienza in molteplici ambiti, in particolare nel settore industriale e in altri contesti B2B, "è un grande valore aggiunto per le attività di Operational Improvement di Investindustrial", sottolinea il comunicato ufficiale. Inoltre, Bettoli ha fatto parte del Core European Leadership Team di McKinsey, contribuendo alla guida della regione europea, e del più ampio European Leadership Team, con responsabilità nella gestione dei settori, delle funzioni e degli uffici in Europa.

Alberto Bettoli assumerà la carica di Partner e Co-Head del team di Operational Improvement, un gruppo in forte espansione che oggi conta oltre 30 professionisti. Lavorerà al fianco di Andrea Cicero per rafforzare ulteriormente le capacità di advisory di Investindustrial, orientate alla creazione di valore del portafoglio. Il miglioramento operativo continua a rappresentare un pilastro fondamentale nell’approccio attivo di Investindustrial dedicato al “Building Better Companies”, collaborando con imprese e management team che sono leader nei propri mercati locali di riferimento e che hanno il potenziale per diventare leader globali.

Contestualmente, Emanuela Cisini, che ricopriva la posizione di Co-Head dell’Operational Improvement, guiderà la crescita di Investindustrial in Medio Oriente e in Asia. Questo adeguamento strategico, spiega la nota, "riflette la crescente domanda di servizi di advisory a supporto delle società in portafoglio nei loro percorsi di crescita e sviluppo in questi mercati chiave dove Investindustrial ha realizzato investimenti significativi tra cui la recente apertura dell’ufficio di Tokyo".

Andrea C. Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto ad Alberto Bettoli come Co-Head dell’Operational Improvement. Conosciamo Alberto da diversi anni, durante i quali ha guidato i team di McKinsey nel supportare numerose società del portafoglio Investindustrial, tra cui Omnia Technologies, CEME, Nexture e Ourvita. La sua solida esperienza e la sua comprovata leadership rafforzeranno ulteriormente la nostra capacità di fornire servizi di advisory per sostenere la crescita delle nostre società in portafoglio. La costante espansione del nostro team operativo testimonia il nostro impegno verso la creazione di valore e siamo altrettanto entusiasti dei nostri investimenti focalizzati in Medio Oriente e Asia grazie alla leadership di Emanuela Cisini”.