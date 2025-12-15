Ceva Logistics acquisisce 100% Gruppo Fagioli

Ceva Logistics, operatore globale nella logistica conto terzi, ha annunciato oggi la firma di un accordo per l’acquisto del 100% della rinomata società internazionale di project logistics Fagioli. Le capacità complementari delle due aziende consentiranno a Ceva di coprire l’intera catena del valore del project logistics, offrendo soluzioni integrate dalla fase di sviluppo iniziale fino alla consegna finale. La transazione è soggetta alle consuete approvazioni regolamentari.

Il fondo di private equity QuattroR è il principale azionista del Gruppo Fagioli, mentre le restanti quote sono detenute dalla famiglia del suo storico presidente, Alessandro Fagioli. Con un fatturato 2024 pari a 216 milioni di euro, il Gruppo è riconosciuto a livello globale come leader nella progettazione, ingegnerizzazione ed esecuzione di attività specializzate di trasporto eccezionale, sollevamento e movimentazione pesante richieste nelle operazioni di project logistics più complesse.

Ceva Logistics fornisce soluzioni di project logistics come attore primario nel freight forwarding grazie a una rete globale di oltre 1000 esperti presenti in sedi di tutto il mondo. Con l’acquisizione, Ceva accoglierà circa 450 collaboratori altamente qualificati provenienti dal Gruppo Fagioli, inclusi oltre 40 ingegneri specializzati impegnati in diverse attività tecniche e ruoli manageriali.

Grazie alla profonda conoscenza del settore e a solide relazioni con i clienti, l’esperienza del Gruppo Fagioli nel project cargo di grande scala e nelle soluzioni ingegneristiche andrà a completare le attuali attività di project logistics di Ceva. L’integrazione del know-how del Gruppo Fagioli consentiranno a Ceva di offrire soluzioni end-to-end, dalla fase di progettazione alla spedizione e al trasporto, fino alle complesse operazioni di consegna e installazione. Le operazioni globali di Fagioli rafforzeranno il business di Ceva soprattutto in Europa, Asia-Pacifico e Nord America, grazie ai rapporti diretti con Epc (engineering, procurement and construction) e clienti industriali.

Il Gruppo Fagioli dispone inoltre di migliaia di asset di proprietà o in leasing utilizzati per le soluzioni ingegneristiche proposte ai clienti. Tra questi figurano: crawler e gantry cranes, sistemi a torre, strand jacks, Spmt (self-propelled modular transporters), Spt, chiatte e sistemi di zavorramento. Un ampio portafoglio di strumenti ed attrezzature che integrano l’expertise dei suoi ingegneri e tecnici.

Una crescita strategica che prosegueLe capacità tecniche di Fagioli rafforzeranno ulteriormente le attività di project logistics di Ceva nell’ambito della joint venture Ceva Almajdouie Logistics, annunciata nell’ottobre 2024 in Arabia Saudita per operazioni nell’area del Gcc. Inoltre, l’operazione supporterà le attività Ceva nell’Africa Orientale, facendo leva sull’’acquisizione nel 2022 di Spedag Interfreight.

Dopo la recente acquisizione di Borusan Lojistik in Turchia, la firma dell’accordo per l’acquisto del Gruppo Fagioli conferma l’attuale strategia M&A di Ceva Logistics volta a potenziare la presenza in aree geografiche strategiche e in settori logistici ad alto valore aggiunto. A partire dall’acquisizione di Ceva da parte del Gruppo Cma Cgm nel 2019, il pilastro logistico del Gruppo ha integrato numerosi player di primo piano, tra cui la divisione Cls di Ingram Micro, Gefco e Bolloré Logistics, sviluppando al contempo competenze locali e settoriali attraverso acquisizioni mirate e joint venture strategiche.